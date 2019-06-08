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10Голландцы вышли в финал Лиги наций
1220 лет победе сборной России над французами
21:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Саранске на матче Россия — Сан-Марино установлен рекорд посещаемости

САРАНСК, 8 июн — РИА Новости, Михаил Гончаров. Матч сборных России и Сан-Марино в рамках отборочного этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года прошел при аншлаге, на нем был установлен рекорд посещаемости.

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На игре присутствовал 42 421 зритель. Предыдущий рекорд был зафиксирован на матче чемпионата мира-2018 Португалия — Иран (41 685 зрителей).

Футболисты сборной России разгромили команду Сан-Марино в отборочном матче Евро-2020. Встреча группы I, прошедшая в субботу в Саранске, завершилась победой хозяев со счетом 9:0, ставшей самой крупной в истории российской национальной команды.

Россия
9:0
Первый тайм: 0:0
Сан-Марино
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I8.06.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Мордовия Арена
Главные тренеры
Станислав ЧерчесовФранко Варрелла
Статистика
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0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяМохаммед Аль-Хаким(Швеция)
Боковой судьяДаниэль Вернмарк(Швеция)
Боковой судьяФредрик Кливер(Швеция)
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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