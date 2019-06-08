В Саранске на матче Россия — Сан-Марино установлен рекорд посещаемости
САРАНСК, 8 июн — РИА Новости, Михаил Гончаров. Матч сборных России и
САРАНСК, 8 июн — РИА Новости, Михаил Гончаров. Матч сборных России и
На игре присутствовал 42 421 зритель. Предыдущий рекорд был зафиксирован на матче чемпионата мира-2018 Португалия — Иран (41 685 зрителей).
Футболисты сборной России разгромили команду
|Станислав Черчесов
|Франко Варрелла
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Мохаммед Аль-Хаким(Швеция)
|Боковой судья
|Даниэль Вернмарк(Швеция)
|Боковой судья
|Фредрик Кливер(Швеция)