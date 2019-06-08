Дзюба установил уникальный рекорд сборной России
Нападающий Артем Дзюба в матче со сборной
Нападающий Артем Дзюба в матче со сборной
Всего на бомбардирском счету нападающего «Зенита» теперь 151 гол. Дзюба обогнал по этому показателю Дмитрия Кириченко, поднявшись в клубе Григория Федотова в топ-15.
Клуб Григория Федотова — символический клуб, объединяющий советских и российских футболистов, забивших за карьеру 100 и более голов. В клуб также включаются иностранные футболисты, забившие 100 мячей за российские клубы.
Дзюба обошел Аршавина и Карпина по количеству голов за сборную России.
|Станислав Черчесов
|Франко Варрелла
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Мохаммед Аль-Хаким(Швеция)
|Боковой судья
|Даниэль Вернмарк(Швеция)
|Боковой судья
|Фредрик Кливер(Швеция)