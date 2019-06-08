Дзюба установил уникальный рекорд сборной России

Нападающий Артем Дзюба в матче со сборной Сан-Марино (9:0) оформил покер, который стал для него уже вторым в играх за сборную России. Впервые Дзюбы забил 4 гола в составе российской национальной команды в 2015 году в матче со сборной Лихтенштейна (7:0). Таким образом, Дзюба стал первым игроком в истории сборной России, оформившим два покера.