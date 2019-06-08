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8 июня, источник: ТАСС

Тренер команды Сан-Марино: Сборная России по футболу входит в восьмерку сильнейших в мире

САРАНСК, 8 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу занимает место в восьмерке сильнейших команд мира. Такое мнение на пресс-конференции после матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года высказал в субботу главный тренер команды Сан-Марино итальянец Франко Варрелла.

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Российская сборная одержала победу со счетом 9:0, обновив рекорд результативности в одном матче. Предыдущее достижение — семь голов в матчах с командами Сан-Марино и Лихтенштейна в 1995 и 2015 годах соответственно. Также эта победа стала самой крупной в истории сборной России.

«Мы ожидали, что матч станет болезненным для нас и сборная России захочет забить больше семи голов (в 1995 году национальная команда со счетом 7:0 обыграла сборную Сан-Марино — прим. ТАСС), — сказал Варрелла. — Надо сказать, что сборная России отнеслась к нам уважительно и не праздновала с определенного момента голы в наши ворота слишком бурно. После 0:2 мы стали откровенно сдавать и проигрывать в простых единоборствах».

Также главный тренер сборной Сан-Марино отметил капитана команды России Артема Дзюбу, который стал автором четырех голов. По его словам, форвард не только здорово забивал, но и руководил игроками на поле.

«Последний чемпионат мира показал, что Россия, безусловно, входит в восьмерку сильнейших сборных мира. Она очнулась от летаргического сна, есть и ритм, и техника, и качество игры. Но, безусловно, главным матчем для России в этом отборочном цикле будет ответная игра с Бельгией. Возможно, когда-то Сан-Марино и будет на равных играть с Россией, но меня на свете уже не будет», — резюмировал специалист.

Следующий матч сборная России проведет в Нижнем Новгороде против команды Кипра 11 июня.

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