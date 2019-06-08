Тренер команды Сан-Марино: Сборная России по футболу входит в восьмерку сильнейших в мире
САРАНСК, 8 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу занимает место в восьмерке сильнейших команд мира. Такое мнение на
САРАНСК, 8 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу занимает место в восьмерке сильнейших команд мира. Такое мнение на
Российская сборная одержала победу со счетом 9:0, обновив рекорд результативности в одном матче. Предыдущее достижение — семь голов в матчах с командами
«Мы ожидали, что матч станет болезненным для нас и сборная России захочет забить больше семи голов (в 1995 году национальная команда со счетом 7:0 обыграла сборную
Также главный тренер сборной
«Последний чемпионат мира показал, что Россия, безусловно, входит в восьмерку сильнейших сборных мира. Она очнулась от летаргического сна, есть и ритм, и техника, и качество игры. Но, безусловно, главным матчем для России в этом отборочном цикле будет ответная игра с Бельгией. Возможно,
Следующий матч сборная России проведет в Нижнем Новгороде против команды Кипра 11 июня.