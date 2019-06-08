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22:45 (мск), источник: Sport24

Саранск тепло встретил сборную России. Но это все равно не ЧМ-2018

Репортаж Sport24 из столицы Мордовии, где сборная России вкатила Сан-Марино девять мячей.

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— Так… Глушаков в сборной? — спрашивает уткнувшийся в телефон парень. Друзья говорят, что нет, и он продолжает поиски. — Во, у Головина в инстаграме 500к подписчиков…— Ага, ему напиши. И Фернандесу. Он точно ответит, — смеются приятели.

В Саранске сборная России поселилась в отеле «Шератон», где с вечера 6-го июня (в этот день команда прилетела в город) дежурили болельщики. Если во время ЧМ-2018 все охотились на Криштиану Роналду, то в этот раз самым ожидаемым гостем был Артем Дзюба.

Капитан сборной не отказывал в фото и даже разместил в инстаграме атмосферные видео из столицы Мордовии.

1. «Очень милая встреча в аэропорту Саранска! Большое спасибо, приятно».

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2. «Всем спасибо за внимание!».

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Наутро ажиотаж несколько спал, но пацаны, пришедшие к отелю, брали настойчивостью. Они написали в директ едва ли не всем игрокам прошлого и настоящего, а также самому Черчесову.

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Позже паломничество возобновилось с новой силой — ради встречи с кумирами некоторые ехали двое суток из Кисловодска.

Дзюба в Саранске — абсолютный герой. Как, наверное, и в любом российском городе прямо сейчас. Когда сутки спустя он будет класть Сан-Марино один гол за другим, диктор на стадионе будет уважительно напоминать, кто у нас капитан.

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***

Когда Саранск получил ЧМ-2018, многих это шокировало. Особенно на фоне пролета Краснодара. Местные жители вспоминают, что в 90-е это был криминальный регион, и ни о каком чемпионате мира здесь даже не мечтали. «Я сам в футбол играл, пригонял сюда на матчи против “Светотехники”, — рассказывает болельщик из Пензы. — Двадцать лет назад, когда заезжал последний раз, это была деревня. Полнейшая дыра! На чемпионате мира изменилось все: чистота, порядок».

Бабушки тем временем с жаром рассказывают о новшествах: там, где «Мордовия Арена», возвели много новых домов, появились ухоженные проспекты, открылся краеведческий музей.

Прошлым летом Саранску повезло принять четыре матча чемпионата мира: Колумбия — Япония, Иран — Португалия и, о боже, битву Панамы и Туниса. Но абсолютными звездами здесь стали болельщики Перу, захватившие город на игре с Данией.

Захватившие во всех смыслах. Весной местные медиа тиражировали историю любви перуанца и местной жительницы Нонны Филимоновой. Они познакомились в салоне красоты, поженились, но потом перуанец был вынужден вернуться на родину. У девушки двое детей от предыдущих отношений и конфликт с бывшей свекровью по поводу отцовства одного из них. В апреле Нонна стала героиней шоу «Пусть говорят» — с ДНК-тестом и прочими сопутствующими атрибутами.

«Я думаю, что перуанцев, которые здесь остались, и перуанок, которые нашли в Саранске хороших молодых людей, очень много. И через несколько лет мы увидим молодое поколение смешанных браков. Я только за», — говорит один из болельщиков, пришедших к отелю сборной.

Что ж, возможно.

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***

Год назад Саранск заработал славу самого дорогого города ЧМ-2018. Дорогого — в смысле, что отелей здесь мало, жить приходится в частном секторе и за суммы, далекие от адекватных. Арендовать квартиру в дни ЧМ-2018 стоило 300−400 долларов за ночь. Но это не предел — «халяльные» четырехкомнатные апартаменты «в тихом районе» выставляли за 200 тысяч в стуки.

«У аборигенов Саранска вообще крышу снесло. Люди просят за свои халупы в пятиэтажках по 100 000 в сутки. Некоторые за неделю решили отбить полную стоимость своей квартиры» — возмущался в телеграме Илья Варламов.

Иногда кажется, что чемпионат мира в Саранске еще идет, просто в меньшем масштабе. С половины девятого утра в центре города не стихала музыка — примерно так было и во время ЧМ, из-за чего, наверное, Роналду тогда не выспался и смазал пенальти против иранцев.

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На площади перед «Саранск Ареной» (не той, где футбол — другой) до сих пор можно увидеть буквы САРАНСК 2018. А люди все так же охотно фотографируются с Забивакой. Организаторы matchday привезли в столицу Мордовии экс-игроков сборной — Андрея Тихонова, Дмитрий Хлестова и Руслана Пименова. Очередь к первому не иссякала 2,5 часа, из-за чего за легенду русского футбола стало немного тревожно.

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А чтобы ничего не мешало веселью, местные улицы перекрыли тракторами. Смотрелось диковато, но местные пояснили, что так они минимизируют террористическую угрозу — наподобие наезда грузовика в Ницце.

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***

За сутки до игры центр города накрыло стойким запахом канализации. Воду в пруду возле Пушкинского парка чистили как могли, и на следующий день наслаждаться вкусом шашлыка стало проще. Орудовавшие шампурами работники признавались, что с чемпионатом мира ажиотаж не сравнить, но приезд сборной — тоже большое событие.

Болельщики шли на стадион с колонками, из которых играла «Катюша» и Баста, с гармошками и песнями о родном крае. Кто-то прихватил с собой майку Перу — трофей, оставшийся с ЧМ. Было много гостей из Пензы — их с Саранском разделяет всего 150 км. В итоге зрителей набралось 42 тысячи — почти аншлаг. Хотя и «Мордовия» в ФНЛ — третья по посещаемости. 10 тысяч в среднем, 26,5 на максимуме.

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Команда Сан-Марино продержалась 24 минуты, а затем сборная России делала все, чтобы скандирование «Молодцы!» раздавалось как можно громче. Место для отмечаний 9:0 было приготовлено заранее. В лесочке около стадиона людей ждал пивной фестиваль — еще одно напоминание о времени ЧМ, когда под «Белые розы» здесь встречали рассвет иранцы и вообще все, кто оказался рядом.

Ярослав Кулемин

Россия
9:0
Первый тайм: 0:0
Сан-Марино
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I8.06.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Мордовия Арена
Главные тренеры
Станислав ЧерчесовФранко Варрелла
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяМохаммед Аль-Хаким(Швеция)
Боковой судьяДаниэль Вернмарк(Швеция)
Боковой судьяФредрик Кливер(Швеция)
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