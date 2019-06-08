Саранск тепло встретил сборную России. Но это все равно не ЧМ-2018

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

— Так… Глушаков в сборной? — спрашивает уткнувшийся в телефон парень. Друзья говорят, что нет, и он продолжает поиски. — Во, у Головина в инстаграме 500к подписчиков…— Ага, ему напиши. И Фернандесу. Он точно ответит, — смеются приятели.

В Саранске сборная России поселилась в отеле «Шератон», где с вечера 6-го июня (в этот день команда прилетела в город) дежурили болельщики. Если во время ЧМ-2018 все охотились на Криштиану Роналду, то в этот раз самым ожидаемым гостем был Артем Дзюба.

Капитан сборной не отказывал в фото и даже разместил в инстаграме атмосферные видео из столицы Мордовии.

1. «Очень милая встреча в аэропорту Саранска! Большое спасибо, приятно».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/ByYBaLehYJV/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/ByYBaLehYJV/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/ByYBaLehYJV/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-06-06T16:40:24+00:00">6 Июн 2019 в 9:40 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

2. «Всем спасибо за внимание!».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/ByYEjjmBysZ/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/ByYEjjmBysZ/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/ByYEjjmBysZ/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-06-06T17:08:14+00:00">6 Июн 2019 в 10:08 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Наутро ажиотаж несколько спал, но пацаны, пришедшие к отелю, брали настойчивостью. Они написали в директ едва ли не всем игрокам прошлого и настоящего, а также самому Черчесову.

Позже паломничество возобновилось с новой силой — ради встречи с кумирами некоторые ехали двое суток из Кисловодска.

Дзюба в Саранске — абсолютный герой. Как, наверное, и в любом российском городе прямо сейчас. Когда сутки спустя он будет класть Сан-Марино один гол за другим, диктор на стадионе будет уважительно напоминать, кто у нас капитан.

***

Когда Саранск получил ЧМ-2018, многих это шокировало. Особенно на фоне пролета Краснодара. Местные жители вспоминают, что в 90-е это был криминальный регион, и ни о каком чемпионате мира здесь даже не мечтали. «Я сам в футбол играл, пригонял сюда на матчи против “Светотехники”, — рассказывает болельщик из Пензы. — Двадцать лет назад, когда заезжал последний раз, это была деревня. Полнейшая дыра! На чемпионате мира изменилось все: чистота, порядок».

Бабушки тем временем с жаром рассказывают о новшествах: там, где «Мордовия Арена», возвели много новых домов, появились ухоженные проспекты, открылся краеведческий музей.

Прошлым летом Саранску повезло принять четыре матча чемпионата мира: Колумбия — Япония, Иран — Португалия и, о боже, битву Панамы и Туниса. Но абсолютными звездами здесь стали болельщики Перу, захватившие город на игре с Данией.

Захватившие во всех смыслах. Весной местные медиа тиражировали историю любви перуанца и местной жительницы Нонны Филимоновой. Они познакомились в салоне красоты, поженились, но потом перуанец был вынужден вернуться на родину. У девушки двое детей от предыдущих отношений и конфликт с бывшей свекровью по поводу отцовства одного из них. В апреле Нонна стала героиней шоу «Пусть говорят» — с ДНК-тестом и прочими сопутствующими атрибутами.

«Я думаю, что перуанцев, которые здесь остались, и перуанок, которые нашли в Саранске хороших молодых людей, очень много. И через несколько лет мы увидим молодое поколение смешанных браков. Я только за», — говорит один из болельщиков, пришедших к отелю сборной.

Что ж, возможно.

***

Год назад Саранск заработал славу самого дорогого города ЧМ-2018. Дорогого — в смысле, что отелей здесь мало, жить приходится в частном секторе и за суммы, далекие от адекватных. Арендовать квартиру в дни ЧМ-2018 стоило 300−400 долларов за ночь. Но это не предел — «халяльные» четырехкомнатные апартаменты «в тихом районе» выставляли за 200 тысяч в стуки.

«У аборигенов Саранска вообще крышу снесло. Люди просят за свои халупы в пятиэтажках по 100 000 в сутки. Некоторые за неделю решили отбить полную стоимость своей квартиры» — возмущался в телеграме Илья Варламов.

Иногда кажется, что чемпионат мира в Саранске еще идет, просто в меньшем масштабе. С половины девятого утра в центре города не стихала музыка — примерно так было и во время ЧМ, из-за чего, наверное, Роналду тогда не выспался и смазал пенальти против иранцев.

На площади перед «Саранск Ареной» (не той, где футбол — другой) до сих пор можно увидеть буквы САРАНСК 2018. А люди все так же охотно фотографируются с Забивакой. Организаторы matchday привезли в столицу Мордовии экс-игроков сборной — Андрея Тихонова, Дмитрий Хлестова и Руслана Пименова. Очередь к первому не иссякала 2,5 часа, из-за чего за легенду русского футбола стало немного тревожно.

А чтобы ничего не мешало веселью, местные улицы перекрыли тракторами. Смотрелось диковато, но местные пояснили, что так они минимизируют террористическую угрозу — наподобие наезда грузовика в Ницце.

***

За сутки до игры центр города накрыло стойким запахом канализации. Воду в пруду возле Пушкинского парка чистили как могли, и на следующий день наслаждаться вкусом шашлыка стало проще. Орудовавшие шампурами работники признавались, что с чемпионатом мира ажиотаж не сравнить, но приезд сборной — тоже большое событие.

Болельщики шли на стадион с колонками, из которых играла «Катюша» и Баста, с гармошками и песнями о родном крае. Кто-то прихватил с собой майку Перу — трофей, оставшийся с ЧМ. Было много гостей из Пензы — их с Саранском разделяет всего 150 км. В итоге зрителей набралось 42 тысячи — почти аншлаг. Хотя и «Мордовия» в ФНЛ — третья по посещаемости. 10 тысяч в среднем, 26,5 на максимуме.

Команда Сан-Марино продержалась 24 минуты, а затем сборная России делала все, чтобы скандирование «Молодцы!» раздавалось как можно громче. Место для отмечаний 9:0 было приготовлено заранее. В лесочке около стадиона людей ждал пивной фестиваль — еще одно напоминание о времени ЧМ, когда под «Белые розы» здесь встречали рассвет иранцы и вообще все, кто оказался рядом.