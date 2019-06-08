Саранск тепло встретил сборную России. Но это все равно не ЧМ-2018
Репортаж Sport24 из столицы Мордовии, где сборная России вкатила
Репортаж Sport24 из столицы Мордовии, где сборная России вкатила
— Так… Глушаков в сборной? — спрашивает уткнувшийся в телефон парень. Друзья говорят, что нет, и он продолжает поиски. — Во, у Головина в инстаграме 500к подписчиков…— Ага, ему напиши. И Фернандесу. Он точно ответит, — смеются приятели.
В Саранске сборная России поселилась в отеле «Шератон», где с вечера 6-го июня (в этот день команда прилетела в город) дежурили болельщики. Если во время ЧМ-2018 все охотились на Криштиану Роналду, то в этот раз самым ожидаемым гостем был Артем Дзюба.
Капитан сборной не отказывал в фото и даже разместил в инстаграме атмосферные видео из столицы Мордовии.
1. «Очень милая встреча в аэропорту Саранска! Большое спасибо, приятно».
2. «Всем спасибо за внимание!».
Наутро ажиотаж несколько спал, но пацаны, пришедшие к отелю, брали настойчивостью. Они написали в директ едва ли не всем игрокам прошлого и настоящего, а также самому Черчесову.
Позже паломничество возобновилось с новой силой — ради встречи с кумирами некоторые ехали двое суток из Кисловодска.
Дзюба в Саранске — абсолютный герой. Как, наверное, и в любом российском городе прямо сейчас. Когда сутки спустя он будет класть
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Когда Саранск получил ЧМ-2018, многих это шокировало. Особенно на фоне пролета Краснодара. Местные жители вспоминают, что в 90-е это был криминальный регион, и ни о каком чемпионате мира здесь даже не мечтали. «Я сам в футбол играл, пригонял сюда на матчи против “Светотехники”, — рассказывает болельщик из Пензы. — Двадцать лет назад, когда заезжал последний раз, это была деревня. Полнейшая дыра! На чемпионате мира изменилось все: чистота, порядок».
Бабушки тем временем с жаром рассказывают о новшествах: там, где «Мордовия Арена», возвели много новых домов, появились ухоженные проспекты, открылся краеведческий музей.
Захватившие во всех смыслах. Весной местные медиа тиражировали историю любви перуанца и местной жительницы Нонны Филимоновой. Они познакомились в салоне красоты, поженились, но потом перуанец был вынужден вернуться на родину. У девушки двое детей от предыдущих отношений и конфликт с бывшей свекровью по поводу отцовства одного из них. В апреле Нонна стала героиней шоу «Пусть говорят» — с
«Я думаю, что перуанцев, которые здесь остались, и перуанок, которые нашли в Саранске хороших молодых людей, очень много. И через несколько лет мы увидим молодое поколение смешанных браков. Я только за», — говорит один из болельщиков, пришедших к отелю сборной.
Что ж, возможно.
***
Год назад Саранск заработал славу самого дорогого города ЧМ-2018. Дорогого — в смысле, что отелей здесь мало, жить приходится в частном секторе и за суммы, далекие от адекватных. Арендовать квартиру в дни ЧМ-2018 стоило 300−400 долларов за ночь. Но это не предел — «халяльные» четырехкомнатные апартаменты «в тихом районе» выставляли за 200 тысяч в стуки.
«У аборигенов Саранска вообще крышу снесло. Люди просят за свои халупы в пятиэтажках по 100 000 в сутки. Некоторые за неделю решили отбить полную стоимость своей квартиры» — возмущался в телеграме Илья Варламов.
Иногда кажется, что чемпионат мира в Саранске еще идет, просто в меньшем масштабе. С половины девятого утра в центре города не стихала музыка — примерно так было и во время ЧМ,
На площади перед «Саранск Ареной» (не той, где футбол — другой) до сих пор можно увидеть буквы САРАНСК 2018. А люди все так же охотно фотографируются с Забивакой. Организаторы matchday привезли в столицу Мордовии
А чтобы ничего не мешало веселью, местные улицы перекрыли тракторами. Смотрелось диковато, но местные пояснили, что так они минимизируют террористическую угрозу — наподобие наезда грузовика в Ницце.
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За сутки до игры центр города накрыло стойким запахом канализации. Воду в пруду возле Пушкинского парка чистили как могли, и на следующий день наслаждаться вкусом шашлыка стало проще. Орудовавшие шампурами работники признавались, что с чемпионатом мира ажиотаж не сравнить, но приезд сборной — тоже большое событие.
Болельщики шли на стадион с колонками, из которых играла «Катюша» и Баста, с гармошками и песнями о родном крае.
Команда
Ярослав Кулемин
|Станислав Черчесов
|Франко Варрелла
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Мохаммед Аль-Хаким(Швеция)
|Боковой судья
|Даниэль Вернмарк(Швеция)
|Боковой судья
|Фредрик Кливер(Швеция)