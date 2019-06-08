Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
8.06
Беларусь0
Германия2
Футбол. Чемпионат Европы
8.06
Турция2
Франция0
Футбол. Чемпионат Европы
8.06
Шотландия2
Кипр1
Футбол. Чемпионат Европы
8.06
Бельгия3
Казахстан0
Футбол. Чемпионат Европы
8.06
Греция0
Италия3
Футбол. Чемпионат Европы
8.06
Эстония1
Северная Ирландия2
Футбол. Чемпионат Европы
8.06
Азербайджан1
Венгрия3
Футбол. Чемпионат Европы
8.06
Молдавия1
Андорра0
Футбол. Чемпионат Европы
8.06
Россия9
Сан-Марино0
Футбол. Чемпионат Европы
8.06
Финляндия2
Босния и Герцеговина0
Футбол. Чемпионат Европы
8.06
Армения3
Лихтенштейн0
Футбол. Чемпионат Европы
8.06
Хорватия2
Уэльс1
Футбол. Чемпионат Европы
8.06
Исландия1
Албания0
Футбол. Сборные
13:00
Япония
Сальвадор
Все события
Фоторепортажи
10Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций
15Модель, ставшая знаменитой благодаря финалу Лиги чемпионов
8 июня, источник: Матч ТВ

Станислав Черчесов: Выбежавший на поле парень? Девушка мне понравилась больше

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что национальная команда правильно играла в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с Сан-Марино (9:0), воплотив свои действия в голы.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

— Имеет ли какое-то значение для вас рекорд результативности сборной?

— Я узнал, что я и как вратарь подобный рекорд устанавливал. Если честно — этот рекорд мне не помог. Сегодняшняя ситуация из такой же серии. Мы правильно играли, наши действия воплотились в голы.

Читайте также
Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, разгромив команду Сан-Марино

— Как оцените действия Дзюбы и баннер «Наши парни»?

— Баннер мы увидели до игры, нас это не может не радовать. Был великолепный, полный стадион. Не разочаровались, что выбрали Мордовию. Что касается Дзюбы — он все выполнил как капитан и игрок. Его действия можно записать в актив.

— Как оцениваете парня, который выбежал на поле?

— Девушка мне понравилась больше, парень — как-то не очень. Не понимаю смысла таких забегов. Хотите играть в сборной — позвоните, мы выпустим. Не понимаю этого.

— Кудряшов показал свой максимум или способен еще прибавить?

— С Федором давно знакомы, еще с его 17−18 лет. Надо отдать должное, его полгода в Турции пошли ему в плюс, он в каких-то компонентах добавил. Он сыграл качественный матч, как и с Бельгией и Казахстаном. Он сейчас решает — оставаться в Турции или переходить в другую команду.

Посмотрим, как отреагируют наши топ-клубы на его игру. Возможно, вернется в России в какой-то топ-клуб или останется в Турции. Посмотрим.

— Как поздравили Алексея Сутормина со свадьбой?

— 9:0.

После этой встречи сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы I с шестью очками. Сан-Марино располагается на последней строчке.

Россия
9:0
Первый тайм: 0:0
Сан-Марино
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I8.06.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Мордовия Арена
Главные тренеры
Станислав ЧерчесовФранко Варрелла
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяМохаммед Аль-Хаким(Швеция)
Боковой судьяДаниэль Вернмарк(Швеция)
Боковой судьяФредрик Кливер(Швеция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сан-Марино
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 СМИ: В «ПСЖ» образовались два враждующих лагеря из-за конфликта Неймара и Мбаппе
Полиция расследует факт публикации Неймаром интимных фото девушки
Есть рекорд. Сборная России забила девять голов
Трансфер Азара — в топ-10 самых дорогих покупок в истории
Дзюба установил уникальный рекорд сборной России
Гудбай, Америка. РФ разгромила США в домашнем матче Лиги наций
Сборная Бельгии разгромила команду Казахстана в матче отбора ЧЕ
Бывший фигурист получил контракт на $72 млн от аутсайдера НХЛ
Смолов преодолел планку в 100 забитых мячей за карьеру
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь