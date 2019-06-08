Станислав Черчесов: Выбежавший на поле парень? Девушка мне понравилась больше

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— Имеет ли какое-то значение для вас рекорд результативности сборной?

— Я узнал, что я и как вратарь подобный рекорд устанавливал. Если честно — этот рекорд мне не помог. Сегодняшняя ситуация из такой же серии. Мы правильно играли, наши действия воплотились в голы.

— Как оцените действия Дзюбы и баннер «Наши парни»?

— Баннер мы увидели до игры, нас это не может не радовать. Был великолепный, полный стадион. Не разочаровались, что выбрали Мордовию. Что касается Дзюбы — он все выполнил как капитан и игрок. Его действия можно записать в актив.

— Как оцениваете парня, который выбежал на поле?

— Девушка мне понравилась больше, парень — как-то не очень. Не понимаю смысла таких забегов. Хотите играть в сборной — позвоните, мы выпустим. Не понимаю этого.

— Кудряшов показал свой максимум или способен еще прибавить?

— С Федором давно знакомы, еще с его 17−18 лет. Надо отдать должное, его полгода в Турции пошли ему в плюс, он в каких-то компонентах добавил. Он сыграл качественный матч, как и с Бельгией и Казахстаном. Он сейчас решает — оставаться в Турции или переходить в другую команду.

Посмотрим, как отреагируют наши топ-клубы на его игру. Возможно, вернется в России в какой-то топ-клуб или останется в Турции. Посмотрим.

— Как поздравили Алексея Сутормина со свадьбой?

— 9:0.