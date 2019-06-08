Станислав Черчесов: Выбежавший на поле парень? Девушка мне понравилась больше
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что национальная команда правильно играла в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что национальная команда правильно играла в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с
— Имеет ли
— Я узнал, что я и как вратарь подобный рекорд устанавливал. Если честно — этот рекорд мне не помог. Сегодняшняя ситуация из такой же серии. Мы правильно играли, наши действия воплотились в голы.
— Как оцените действия Дзюбы и баннер «Наши парни»?
— Баннер мы увидели до игры, нас это не может не радовать. Был великолепный, полный стадион. Не разочаровались, что выбрали Мордовию. Что касается Дзюбы — он все выполнил как капитан и игрок. Его действия можно записать в актив.
— Как оцениваете парня, который выбежал на поле?
— Девушка мне понравилась больше, парень —
— Кудряшов показал свой максимум или способен еще прибавить?
— С Федором давно знакомы, еще с его 17−18 лет. Надо отдать должное, его полгода в Турции пошли ему в плюс, он в
каких-токомпонентах добавил. Он сыграл качественный матч, как и с Бельгией и Казахстаном. Он сейчас решает — оставаться в Турции или переходить в другую команду.
Посмотрим, как отреагируют наши
— Как поздравили Алексея Сутормина со свадьбой?
— 9:0.
После этой встречи сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы I с шестью очками.
|Станислав Черчесов
|Франко Варрелла
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Мохаммед Аль-Хаким(Швеция)
|Боковой судья
|Даниэль Вернмарк(Швеция)
|Боковой судья
|Фредрик Кливер(Швеция)