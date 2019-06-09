Федор Смолов: Думаю, ребята из Сан-Марино обсуждают перед матчами, сколько они пропустят, а не то, что не проиграют
Нападающий сборной России Федор Смолов рассказал, как его партнеры по команде восприняли разгромную победу над
Нападающий сборной России Федор Смолов рассказал, как его партнеры по команде восприняли разгромную победу над
— Те ребята, которые не принимали участия в матче, пошли бегать и дорабатывать. А остальные начали делать восстановительные и подготовительные процедуры к следующему матчу. Уже переключились, приятно, что добыли эту победу, но не переоцениваем ее. Приятно, что удалось принять участие в историческом матче. Мне на поле с Дзюбой было комфортно, показалось, что сыгранность присутствует. Думаю, ребята из
Отметим, что Смолов в матче с
Сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы I, набрав шесть очков после трех матчей.
|Станислав Черчесов
|Франко Варрелла
|0
|Желтые карточки
|0
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|Красные карточки
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|Главный судья
|Мохаммед Аль-Хаким(Швеция)
|Боковой судья
|Даниэль Вернмарк(Швеция)
|Боковой судья
|Фредрик Кливер(Швеция)