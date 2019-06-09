Федор Смолов: Думаю, ребята из Сан-Марино обсуждают перед матчами, сколько они пропустят, а не то, что не проиграют

— Те ребята, которые не принимали участия в матче, пошли бегать и дорабатывать. А остальные начали делать восстановительные и подготовительные процедуры к следующему матчу. Уже переключились, приятно, что добыли эту победу, но не переоцениваем ее. Приятно, что удалось принять участие в историческом матче. Мне на поле с Дзюбой было комфортно, показалось, что сыгранность присутствует. Думаю, ребята из Сан-Марино обсуждают перед матчами, сколько они пропустят, а не то, что не проиграют. Я свою футболку не отдавал, у меня юбилейные голы. Ставил, что забьем уже в первые десять минут, — сказал Смолов в эфире телеканала «Матч ТВ».