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17Улыбающийся Дзюба, серьезный Смолов. Россия готовится к отборочным матчам Евро-2020
10Голландцы вышли в финал Лиги наций
00:55 (мск), источник: Матч ТВ

Федор Смолов: Думаю, ребята из Сан-Марино обсуждают перед матчами, сколько они пропустят, а не то, что не проиграют

Нападающий сборной России Федор Смолов рассказал, как его партнеры по команде восприняли разгромную победу над Сан-Марино (9:0) в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

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— Те ребята, которые не принимали участия в матче, пошли бегать и дорабатывать. А остальные начали делать восстановительные и подготовительные процедуры к следующему матчу. Уже переключились, приятно, что добыли эту победу, но не переоцениваем ее. Приятно, что удалось принять участие в историческом матче. Мне на поле с Дзюбой было комфортно, показалось, что сыгранность присутствует. Думаю, ребята из Сан-Марино обсуждают перед матчами, сколько они пропустят, а не то, что не проиграют. Я свою футболку не отдавал, у меня юбилейные голы. Ставил, что забьем уже в первые десять минут, — сказал Смолов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Отметим, что Смолов в матче с Сан-Марино оформил дубль. Он забил 100-й и 101-й голы в карьере.

Сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы I, набрав шесть очков после трех матчей. Сан-Марино располагается на последней строчке.

Россия
9:0
Первый тайм: 0:0
Сан-Марино
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I8.06.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Мордовия Арена
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Главный судьяМохаммед Аль-Хаким(Швеция)
Боковой судьяДаниэль Вернмарк(Швеция)
Боковой судьяФредрик Кливер(Швеция)
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