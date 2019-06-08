Артем Дзюба: Сколько еще продержится этот рекорд? Долго, если Гибралтар не попадет на нас

— Приятно опередить такую компанию, но в любом случае, главное три очка, потому что долго не могли забить, еще бы минут 15 и началась не паника, но легкое раздражение, — приводит слова Дзюбы корреспондент «Матч ТВ» Максим Машин. — Главное, что выиграли, самая крупная в истории победа. Рад, что забил четыре мяча, мог еще больше забить, но это футбол. Замечательная атмосфера в Саранске, ранее думал, что тут не очень любят футбол, приношу свои извинения. Классная атмосфера, шикарная инфраструктура, нас отлично встретили, мы порадовали болельщиков. Теперь вся концентрация на Кипр, это очень неприятный соперник, будет от обороны играть, а мы хотим попасть на Евро, чтобы праздник без нас не прошел. Любая потеря очков чревата, главное, что много забили и не пропустили, движемся дальше.