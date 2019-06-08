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8 июня, источник: ТАСС

Эксперт: Сборная Сан-Марино по футболу в матче с командой России была боксерской грушей

МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Сборная Сан-Марино по футболу в отборочном матче чемпионата Европы против команды России выступила в роли боксерской груши. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер национальной команды Борис Игнатьев.

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Сборная России 8 июня на стадионе «Мордовия-Арена» со счетом 9:0 обыграла команду Сан-Марино. Эта победа стала самой крупной в ее истории.

«Я ожидал победы и предполагал, что наша команда в обязательном порядке выиграет, — сказал Игнатьев. — Меня не столько удивил результат, хотя и добились того, чего не добивались никогда. 9:0 — это обескураживающе, но это не самое главное. Самое главное — наша команда помнила о том, что хочет [Станислав] Черчесов, а он хотел всем показать, что это не проходная, а очень важная игра в череде матчей сборной; отсюда и тот состав, который он выставил, — дал понять всем, что он нацеливается на хороший ответственный матч».

«Думаю, что сборная провела, даже убирая за скобки счет, очень хороший по содержанию матч, — продолжил он. — Команда действовала очень агрессивно, быстро, с хорошим настроением и порадовала многочисленную публику. При этом нельзя не отметить, что соперник позволял нам все это делать. Используя боксерскую терминологию, сборная Сан-Марино изображала роль груши, а мы упражнялись в отработке атакующих действий».

«Не было проходных моментов, не было такого, чтобы команда встала и давала всем, в первую очередь себе, понять, что результат уже сделан и на этом заканчивается наша активность. Все 90 минут сборная показывала, что хочет играть. В такой игре сложно кого-то выделить, потому что все хорошо сыграли. Но я бы отдельно отметил [Александра] Головина, [Алексея и Антона] Миранчуков и [Артема] Дзюбу», — добавил специалист.

Голкипер Маринато Гилерме впервые коснулся мяча на 10-й минуте, в сторону его ворот не было нанесено ни одного удара. «Хочу подчеркнуть, что Черчесов, понимая, какое направление будет у игры, все равно поставил основного вратаря, подчеркнув, что он придает любой игре сборной самое большое значение. Поэтому в воротах был Гилерме, Черчесов даже не дал шанса запасным — [Андрею] Луневу и [Антону] Шунину», — отметил он.

Россия
9:0
Первый тайм: 0:0
Сан-Марино
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I8.06.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Мордовия Арена
Главные тренеры
Станислав ЧерчесовФранко Варрелла
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0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяМохаммед Аль-Хаким(Швеция)
Боковой судьяДаниэль Вернмарк(Швеция)
Боковой судьяФредрик Кливер(Швеция)
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