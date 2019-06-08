Эксперт: Сборная Сан-Марино по футболу в матче с командой России была боксерской грушей
МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Сборная
МОСКВА, 8 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Сборная
Сборная России 8 июня на стадионе «Мордовия-Арена» со счетом 9:0 обыграла команду
«Я ожидал победы и предполагал, что наша команда в обязательном порядке выиграет, — сказал Игнатьев. — Меня не столько удивил результат, хотя и добились того, чего не добивались никогда. 9:0 — это обескураживающе, но это не самое главное. Самое главное — наша команда помнила о том, что хочет [Станислав] Черчесов, а он хотел всем показать, что это не проходная, а очень важная игра в череде матчей сборной; отсюда и тот состав, который он выставил, — дал понять всем, что он нацеливается на хороший ответственный матч».
«Думаю, что сборная провела, даже убирая за скобки счет, очень хороший по содержанию матч, — продолжил он. — Команда действовала очень агрессивно, быстро, с хорошим настроением и порадовала многочисленную публику. При этом нельзя не отметить, что соперник позволял нам все это делать. Используя боксерскую терминологию, сборная
«Не было проходных моментов, не было такого, чтобы команда встала и давала всем, в первую очередь себе, понять, что результат уже сделан и на этом заканчивается наша активность. Все 90 минут сборная показывала, что хочет играть. В такой игре сложно
Голкипер Маринато Гилерме впервые коснулся мяча на 10-й минуте, в сторону его ворот не было нанесено ни одного удара. «Хочу подчеркнуть, что Черчесов, понимая, какое направление будет у игры, все равно поставил основного вратаря, подчеркнув, что он придает любой игре сборной самое большое значение. Поэтому в воротах был Гилерме, Черчесов даже не дал шанса запасным — [Андрею] Луневу и [Антону] Шунину», — отметил он.
|Станислав Черчесов
|Франко Варрелла
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Мохаммед Аль-Хаким(Швеция)
|Боковой судья
|Даниэль Вернмарк(Швеция)
|Боковой судья
|Фредрик Кливер(Швеция)