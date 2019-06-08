Эксперт: Сборная Сан-Марино по футболу в матче с командой России была боксерской грушей

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Сборная России 8 июня на стадионе «Мордовия-Арена» со счетом 9:0 обыграла команду Сан-Марино. Эта победа стала самой крупной в ее истории.

«Я ожидал победы и предполагал, что наша команда в обязательном порядке выиграет, — сказал Игнатьев. — Меня не столько удивил результат, хотя и добились того, чего не добивались никогда. 9:0 — это обескураживающе, но это не самое главное. Самое главное — наша команда помнила о том, что хочет [Станислав] Черчесов, а он хотел всем показать, что это не проходная, а очень важная игра в череде матчей сборной; отсюда и тот состав, который он выставил, — дал понять всем, что он нацеливается на хороший ответственный матч».

«Думаю, что сборная провела, даже убирая за скобки счет, очень хороший по содержанию матч, — продолжил он. — Команда действовала очень агрессивно, быстро, с хорошим настроением и порадовала многочисленную публику. При этом нельзя не отметить, что соперник позволял нам все это делать. Используя боксерскую терминологию, сборная Сан-Марино изображала роль груши, а мы упражнялись в отработке атакующих действий».

«Не было проходных моментов, не было такого, чтобы команда встала и давала всем, в первую очередь себе, понять, что результат уже сделан и на этом заканчивается наша активность. Все 90 минут сборная показывала, что хочет играть. В такой игре сложно кого-то выделить, потому что все хорошо сыграли. Но я бы отдельно отметил [Александра] Головина, [Алексея и Антона] Миранчуков и [Артема] Дзюбу», — добавил специалист.