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8 июня, источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана разгромно проиграла Бельгии в гостевом матче отбора на Евро-2020

Сборная Казахстана по футболу разгромно проиграла Бельгии в гостевом матче отборочного цикла Евро-2020, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Игра проходила на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

К этой игре сборная Казахстана подошла с кадровыми потерями — из-за травмы выбыли защитник Дмитрий Шомко («Астана») и полузащитники Азат Нургалиев («Тобол»), Александр Меркель («Хераклес», Голландия) и Бахтиер Зайнутдинов («Ростов», Россия).

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Главной неожиданностью в стартовом составе Казахстана стало появление защитника «Кайсара» Александра Марочкина — для воспитанника алматинского футбола эта игра стала дебютной в сборной.

Равный счет в игре держался всего 11 минут, пока форвард Дрис Мертенс не забил с передачи новичка «Реала» Эдена Азара. На 14-й уже сам Мертенс выступил в роли ассистента и помог отличиться Тимоти Кастанье.

В перерыве сборная Казахстана сделала замену — вместо форварда «Кайсара» Тохтара Жангылышбая вышел полузащитник «Кайрата» Бауыржан Исламхан. Правда, довольно быстро бельгийцы сделали счет крупным — на 50-й минуте форвард Ромелу Лукаку удачно сыграл на добивании после попадания мяча в штангу.

Отметим, что Бельгия, которая выиграла «бронзу» на чемпионате мира-2018, сейчас идет на первом месте в рейтинге ФИФА, а Казахстан занимает 116-ю строчку.

С девятью очками Бельгия возглавляет таблицу группы, а Казахстан с тремя баллами идет пятым. В следующем туре 11 июня Казахстан в 20:00 по времени Нур-Султана начнет домашний матч против Сан-Марино на «Астана Арене», а в ночь на 12 июня в 00:45 стартует игра Бельгия — Шотландия.

Бельгия
3:0
Первый тайм: 0:0
Казахстан
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I8.06.2019, 21:45 (МСК UTC+3)King Baudouin
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