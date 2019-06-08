Сборная Казахстана разгромно проиграла Бельгии в гостевом матче отбора на Евро-2020

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Игра проходила на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

К этой игре сборная Казахстана подошла с кадровыми потерями — из-за травмы выбыли защитник Дмитрий Шомко («Астана») и полузащитники Азат Нургалиев («Тобол»), Александр Меркель («Хераклес», Голландия) и Бахтиер Зайнутдинов («Ростов», Россия).

Главной неожиданностью в стартовом составе Казахстана стало появление защитника «Кайсара» Александра Марочкина — для воспитанника алматинского футбола эта игра стала дебютной в сборной.

Равный счет в игре держался всего 11 минут, пока форвард Дрис Мертенс не забил с передачи новичка «Реала» Эдена Азара. На 14-й уже сам Мертенс выступил в роли ассистента и помог отличиться Тимоти Кастанье.

В перерыве сборная Казахстана сделала замену — вместо форварда «Кайсара» Тохтара Жангылышбая вышел полузащитник «Кайрата» Бауыржан Исламхан. Правда, довольно быстро бельгийцы сделали счет крупным — на 50-й минуте форвард Ромелу Лукаку удачно сыграл на добивании после попадания мяча в штангу.

Отметим, что Бельгия, которая выиграла «бронзу» на чемпионате мира-2018, сейчас идет на первом месте в рейтинге ФИФА, а Казахстан занимает 116-ю строчку.