Сборная Казахстана разгромно проиграла Бельгии в гостевом матче отбора на Евро-2020
Сборная Казахстана по футболу разгромно проиграла Бельгии в гостевом матче отборочного цикла Евро-2020, передает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана по футболу разгромно проиграла Бельгии в гостевом матче отборочного цикла Евро-2020, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
К этой игре сборная Казахстана подошла с кадровыми потерями —
Главной неожиданностью в стартовом составе Казахстана стало появление защитника «Кайсара» Александра Марочкина — для воспитанника алматинского футбола эта игра стала дебютной в сборной.
Равный счет в игре держался всего 11 минут, пока форвард Дрис Мертенс не забил с передачи новичка «Реала» Эдена Азара. На 14-й уже сам Мертенс выступил в роли ассистента и помог отличиться Тимоти Кастанье.
В перерыве сборная Казахстана сделала замену — вместо форварда «Кайсара» Тохтара Жангылышбая вышел полузащитник «Кайрата» Бауыржан Исламхан. Правда, довольно быстро бельгийцы сделали счет крупным — на 50-й минуте форвард Ромелу Лукаку удачно сыграл на добивании после попадания мяча в штангу.
Отметим, что Бельгия, которая выиграла «бронзу» на чемпионате мира-2018, сейчас идет на первом месте в рейтинге ФИФА, а Казахстан занимает 116-ю строчку.
С девятью очками Бельгия возглавляет таблицу группы, а Казахстан с тремя баллами идет пятым. В следующем туре 11 июня Казахстан в 20:00 по времени
|Роберто Мартинес
|Михал Билек
|0
|Желтые карточки
|0
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|Красные карточки
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|Главный судья
|Ирфан Пельто(Босния и Герцеговина)