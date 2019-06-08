Как сыграли соперники Казахстана по отборочному циклу Евро-2020
Сборная Шотландии обыграла Кипр в матче отборочного цикла Евро-2020, передает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Шотландии обыграла Кипр в матче отборочного цикла Евро-2020, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра третьего тура группы I прошла на стадионе «Хэмден Парк» в Глазго и завершилась со счетом 2:1. На 61-й минуте Эндрю Робертсон вывел шотландцев вперед, но на 87-й Йоанн Кусулос восстановил равенство, однако Оливер Берк на 89-й принес победу хозяевам.
|Стив Кларк
|Ран Бен Шимон
|0
|Желтые карточки
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|Красные карточки
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|Главный судья
|Ола Хоббер Нильсен(Норвегия)