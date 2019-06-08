Как сыграли соперники Казахстана по отборочному циклу Евро-2020

Игра третьего тура группы I прошла на стадионе «Хэмден Парк» в Глазго и завершилась со счетом 2:1. На 61-й минуте Эндрю Робертсон вывел шотландцев вперед, но на 87-й Йоанн Кусулос восстановил равенство, однако Оливер Берк на 89-й принес победу хозяевам.