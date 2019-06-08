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8 июня, источник: Vesti.kz

Как сыграли соперники Казахстана по отборочному циклу Евро-2020

Сборная Шотландии обыграла Кипр в матче отборочного цикла Евро-2020, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра третьего тура группы I прошла на стадионе «Хэмден Парк» в Глазго и завершилась со счетом 2:1. На 61-й минуте Эндрю Робертсон вывел шотландцев вперед, но на 87-й Йоанн Кусулос восстановил равенство, однако Оливер Берк на 89-й принес победу хозяевам.

Шотландия
2:1
Первый тайм: 0:0
Кипр
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I8.06.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Hampden Park
Главные тренеры
Стив КларкРан Бен Шимон
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяОла Хоббер Нильсен(Норвегия)
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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