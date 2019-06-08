Футболисты Беларуси проиграли команде Германии в квалификации Евро-2020

Беларусь — Германия — 0:2 (0:1).
8 июня. «Борисов-Арена». 12500 зрителей
Судья — С. Йованович (Сербия)
Беларусь: Гутор; Шитов, Наумов, Мартынович, Поляков, Маевский, Драгун, Ковалев (Гордечук, 69), Громыко (Корзун, 57), Володько, Лаптев (Скавыш, 62).
Германия: Нойер; Та, Гинтер, Зюле, Шульц, Клостерманн, Гюндоган (Горетцка, 81), Гнабри (Дракслер, 71), Киммих, Сане, Ройс (Брандт, 76).
Голы: 0:1 — Сане (13), 0:2 — Ройс (62).
Предупреждения: Шитов, Корзун.
После двух стартовых гостевых поражений от голландцев (0:4) и североирландцев (1:2) белорусские футболисты игру на своем поле начали активно и в течение 10 минут ни в чем не уступали гостям. Затем немцы прочно завладели инициативой и несколько раз Александр Гутор спасал белорусов от гола. Однако и он оказался бессилен, когда на ударную позицию вышел Лерой Сане, открывший счет н 13-й минуте. Постепенно хозяева заиграли увереннее и создали два опаснейших момента у ворот соперников. На 29-й минуте из выгоднейшей ситуации не забил Станислав Драгун, а затем удар Никиты Наумова отразил опытнейший голкипер немецкой команды Мануэль Нойер. После перерыва преимущество сборной Германии было подавляющим, но из множества голевых моментов быд реализован лишь один. На 62-й минуте Марко Ройс без помех вышел к воротам и забил второй гол. Что касается подопечных Игоря Криушенко, то они считанные разы переходили на чужую половину поля и лишь в самой концовке немного потревожили обонону гостей.
Для сборной Германии встреча с белорусами была второй в нынешнем отборочном цикле. На старте она переиграла в Амстердаме команду Нидерландов со счетом 3:2.
Сегодня в группе С состоялся еще один матч — в Таллине футболисты Северной Ирландии одержали свою третью викторию подряд, одолев эстонцев 2:1. В их первом поединке, состоявшемся в Белфасте североирландцы победили с результатом 2:0.
Турнирное положение в группе С сейчас таково: Северная Ирландия — 9;очков (3 матча; разница мячей — 6−2), Германия — 6 (2; 5−2), Нидерланды — 3 (2; 6−3), Эстония — 0 (2; 1−4), Беларусь — 0 (3; 1−8).
Во вторник, 11 июня сборная Беларуси примет в Борисове команду Северной Ирландии, а немецкие футболисты в Майнце сыграют с эстонцами.
В финальную стадию континентального первенства-2020 выйдут по две лучшие команды из 10 отборочных групп, еще 4 путевки получат победители плей-офф Лиги наций УЕФА.