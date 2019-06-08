Футболисты Беларуси проиграли команде Германии в квалификации Евро-2020

После двух стартовых гостевых поражений от голландцев (0:4) и североирландцев (1:2) белорусские футболисты игру на своем поле начали активно и в течение 10 минут ни в чем не уступали гостям. Затем немцы прочно завладели инициативой и несколько раз Александр Гутор спасал белорусов от гола. Однако и он оказался бессилен, когда на ударную позицию вышел Лерой Сане, открывший счет н 13-й минуте. Постепенно хозяева заиграли увереннее и создали два опаснейших момента у ворот соперников. На 29-й минуте из выгоднейшей ситуации не забил Станислав Драгун, а затем удар Никиты Наумова отразил опытнейший голкипер немецкой команды Мануэль Нойер. После перерыва преимущество сборной Германии было подавляющим, но из множества голевых моментов быд реализован лишь один. На 62-й минуте Марко Ройс без помех вышел к воротам и забил второй гол. Что касается подопечных Игоря Криушенко, то они считанные разы переходили на чужую половину поля и лишь в самой концовке немного потревожили обонону гостей.