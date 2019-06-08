Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
8.06
Беларусь0
Германия2
Футбол. Чемпионат Европы
8.06
Турция2
Франция0
Футбол. Чемпионат Европы
8.06
Шотландия2
Кипр1
Футбол. Чемпионат Европы
8.06
Бельгия3
Казахстан0
Футбол. Чемпионат Европы
8.06
Греция0
Италия3
Футбол. Чемпионат Европы
8.06
Эстония1
Северная Ирландия2
Футбол. Чемпионат Европы
8.06
Азербайджан1
Венгрия3
Футбол. Чемпионат Европы
8.06
Молдавия1
Андорра0
Футбол. Чемпионат Европы
8.06
Россия9
Сан-Марино0
Футбол. Чемпионат Европы
8.06
Финляндия2
Босния и Герцеговина0
Футбол. Чемпионат Европы
8.06
Армения3
Лихтенштейн0
Футбол. Чемпионат Европы
8.06
Хорватия2
Уэльс1
Футбол. Чемпионат Европы
8.06
Исландия1
Албания0
Футбол. Сборные
13:00
Япония
Сальвадор
Все события
Фоторепортажи
17Улыбающийся Дзюба, серьезный Смолов. Россия готовится к отборочным матчам Евро-2020
12Футбольные чемпионы сезона-2018/19
8 июня, источник: БЕЛТА

Футболисты Беларуси проиграли команде Германии в квалификации Евро-2020

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси потерпели третье поражение в отборочном турнире чемпионата Европы. В Борисове белорусы уступили команде Германии со счетом 0:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Беларусь — Германия — 0:2 (0:1).

8 июня. «Борисов-Арена». 12500 зрителей

Судья — С. Йованович (Сербия)

Беларусь: Гутор; Шитов, Наумов, Мартынович, Поляков, Маевский, Драгун, Ковалев (Гордечук, 69), Громыко (Корзун, 57), Володько, Лаптев (Скавыш, 62).

Германия: Нойер; Та, Гинтер, Зюле, Шульц, Клостерманн, Гюндоган (Горетцка, 81), Гнабри (Дракслер, 71), Киммих, Сане, Ройс (Брандт, 76).

Голы: 0:1 — Сане (13), 0:2 — Ройс (62).

Предупреждения: Шитов, Корзун.

Читайте также
Футбольная Сборная Беларуси опустилась на 81-е место в рейтинге ФИФА

После двух стартовых гостевых поражений от голландцев (0:4) и североирландцев (1:2) белорусские футболисты игру на своем поле начали активно и в течение 10 минут ни в чем не уступали гостям. Затем немцы прочно завладели инициативой и несколько раз Александр Гутор спасал белорусов от гола. Однако и он оказался бессилен, когда на ударную позицию вышел Лерой Сане, открывший счет н 13-й минуте. Постепенно хозяева заиграли увереннее и создали два опаснейших момента у ворот соперников. На 29-й минуте из выгоднейшей ситуации не забил Станислав Драгун, а затем удар Никиты Наумова отразил опытнейший голкипер немецкой команды Мануэль Нойер. После перерыва преимущество сборной Германии было подавляющим, но из множества голевых моментов быд реализован лишь один. На 62-й минуте Марко Ройс без помех вышел к воротам и забил второй гол. Что касается подопечных Игоря Криушенко, то они считанные разы переходили на чужую половину поля и лишь в самой концовке немного потревожили обонону гостей.

Для сборной Германии встреча с белорусами была второй в нынешнем отборочном цикле. На старте она переиграла в Амстердаме команду Нидерландов со счетом 3:2.

Сегодня в группе С состоялся еще один матч — в Таллине футболисты Северной Ирландии одержали свою третью викторию подряд, одолев эстонцев 2:1. В их первом поединке, состоявшемся в Белфасте североирландцы победили с результатом 2:0.

Турнирное положение в группе С сейчас таково: Северная Ирландия — 9;очков (3 матча; разница мячей — 6−2), Германия — 6 (2; 5−2), Нидерланды — 3 (2; 6−3), Эстония — 0 (2; 1−4), Беларусь — 0 (3; 1−8).

Во вторник, 11 июня сборная Беларуси примет в Борисове команду Северной Ирландии, а немецкие футболисты в Майнце сыграют с эстонцами.

В финальную стадию континентального первенства-2020 выйдут по две лучшие команды из 10 отборочных групп, еще 4 путевки получат победители плей-офф Лиги наций УЕФА.

Во время загрузки произошла ошибка.
Беларусь
0:2
Первый тайм: 0:0
Германия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа C8.06.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Борисов-Арена
Главные тренеры
Игорь КриушенкоЙоахим Лев
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяСрджан Йованович(Сербия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Беларусь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Германия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Дмитрий Нагиев стал похож на известного актера
Марина Александрова провела сутки в роддоме
Есть рекорд. Сборная России забила девять голов
Трансфер Азара — в топ-10 самых дорогих покупок в истории
Дзюба установил уникальный рекорд сборной России
Гудбай, Америка. РФ разгромила США в домашнем матче Лиги наций
Сборная Бельгии разгромила команду Казахстана в матче отбора ЧЕ
Бывший фигурист получил контракт на $72 млн от аутсайдера НХЛ
Смолов преодолел планку в 100 забитых мячей за карьеру
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь