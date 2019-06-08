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8 июня, источник: ТАСС

Сборная Бельгии разгромила команду Казахстана в матче отбора ЧЕ-2020 по футболу

ТАСС, 8 июня. Футболисты сборной Бельгии нанесли поражение команде Казахстана со счетом 3:0 в домашнем матче третьего тура группы I отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

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Источник: AFP 2019

Голы забили Дрис Мертенс (11-я минута), Тимоти Кастань (14) и Ромелу Лукаку (50).

Футбол

Евро-2020. Отборочные
Группа I, 8.06.2019, 21:45

Шотландия2Кипр1

В параллельной встрече группы I сборная Шотландии дома победила киприотов — 2:1. В составе хозяев голы забили Эндрю Робертсон (61) и Оливер Бёрк (89), у гостей отличился Иоаннис Кусулос (87).

Все матчи третьего тура отборочного турнира начинались с минуты молчания в память о бывшем президенте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) шведе Леннарте Юханссоне, который скончался 4 июня в возрасте 89 лет.

Сборная Бельгии лидирует в турнирной таблице группы I с девятью очками в активе. Второе место занимает команда России, одержавшая ранее в субботу крупнейшую победу в своей истории, разгромив сборную Сан-Марино со счетом 9:0 (6 очков). Третьими идут шотландцы (6), четвертыми — киприоты (3), пятыми — казахстанцы (3), замыкает таблицу команды Сан-Марино (0).

В следующем туре бельгийцы 11 июня примут сборную Шотландии, в тот же день команда Казахстана проведет домашний матч с представителями Сан-Марино. Сборная России 11 июня встретится с киприотами, встреча пройдет в Нижнем Новгороде.

Бельгия
3:0
Первый тайм: 0:0
Казахстан
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I8.06.2019, 21:45 (МСК UTC+3)King Baudouin
Главные тренеры
Роберто МартинесМихал Билек
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