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00:10 (мск), источник: ТАСС

Чемпионы мира французы проиграли команде Турции в отборе ЧЕ-2020 по футболу

ТАСС, 8 июня. Сборная Франции по футболу проиграла команде Турции со счетом 0:2 в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

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Источник: AFP 2019

Забитыми мячами отметились Каан Айхан (30-я минута) и Дженгиз Ундер (40). Для сборной Франции, которая в прошлом году стала победителем чемпионата мира, проходившего в России, это поражение стало первым в текущем отборочном турнире. Турецкие футболисты одержали третью победу в трех матчах.

Футбол

Евро-2020. Отборочные
Группа H, 8.06.2019, 21:45

Турция2Франция0

В других матчах группы H сборная Исландии обыграла команду Албании со счетом 1:0, сборная Молдавии с тем же счетом переиграла команду Андорры. В турнирной таблице группы лидирует сборная Турции, набравшая 9 очков, далее идут команды Франции, Исландии (по 6), Албании, Молдавии (по 3), Андорры (0).

В группе C прошли два матча. Сборная Германии обыграла команду Белоруссии — 2:0, сборная Северной Ирландии оказалась сильнее команды Эстонии — 2:1. В таблице первое место занимают североирландцы (9), далее идут немцы (6), голландцы (3), эстонцы и белорусы (0). Во встречах группы E сборная Венгрии обыграла команду Азербайджана — 3:1, сборная Хорватии одержала победу над командой Уэльса — 2:1. В турнирной таблице первой идет сборная Венгрии (6), следом расположились команды Хорватии (6), Уэльса, Словакии (по 3) и Азербайджана (0).

Футбол

Евро-2020. Отборочные
Группа C, 8.06.2019, 21:45

Беларусь0Германия2

Сборная Италии в группе J разгромила команду Греции со счетом 3:0, финны оказались сильнее боснийцев — 2:0, а футболисты из Армении одержали крупную победу над представителями Лихтенштейна — 3:0. В турнирной таблице итальянцы занимают первое место (9), далее идут сборные Финляндии (6), Греции, Боснии и Герцеговины (по 4), Армении (3) и Лихтенштейна (0).

Отборочный турнир чемпионата Европы — 2020 завершится в марте следующего года. По его итогам определятся 24 команды, которые примут участие в финальном турнире. Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинальную встречу.

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