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00:24 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист «Астаны» сыграл полный матч против Германии в отборе на Евро-2020

Сборная Беларуси c двумя футболистами казахстанских клубов в составе проиграла Германии в домашнем матче отборочного цикла Евро-2020, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Игра в Борисове завершилась со счетом 0:2. На 12-й минуте у немцев забил Лерой Сане, а на 62-й — Марко Ройс.

За Беларусь полный матч провел полузащитник «Астаны» Иван Маевский, а на 69-й минуте на замену вышел форвард «Тобола» Михаил Гордейчук.

С шестью очками после двух матчей Германия идет второй, отставая на три балла от Северной Ирландии, которая провела три встречи. Последнее, пятое, место занимает Беларусь, потерпевшая два поражения в двух играх.

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Беларусь
0:2
Первый тайм: 0:0
Германия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа C8.06.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Борисов-Арена
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