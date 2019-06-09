Футболист «Астаны» сыграл полный матч против Германии в отборе на Евро-2020
Сборная Беларуси c двумя футболистами казахстанских клубов в составе проиграла Германии в домашнем матче отборочного цикла Евро-2020, передает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Беларуси c двумя футболистами казахстанских клубов в составе проиграла Германии в домашнем матче отборочного цикла Евро-2020, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра в Борисове завершилась со счетом 0:2. На 12-й минуте у немцев забил Лерой Сане, а на 62-й — Марко Ройс.
За Беларусь полный матч провел полузащитник «Астаны» Иван Маевский, а на 69-й минуте на замену вышел форвард «Тобола» Михаил Гордейчук.
С шестью очками после двух матчей Германия идет второй, отставая на три балла от Северной Ирландии, которая провела три встречи. Последнее, пятое, место занимает Беларусь, потерпевшая два поражения в двух играх.
|Игорь Криушенко
|Йоахим Лев
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Срджан Йованович(Сербия)