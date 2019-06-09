Тренер Германии: Чувствовали, что сборная Беларуси хотела навязать нам свою игру
Тренер сборной Германии Маркус Зорг прокомментировал результат матча отборочного этапа чемпионата Европы-2020 с командой Беларуси (2:0).
Тренер сборной Германии Маркус Зорг прокомментировал результат матча отборочного этапа чемпионата Европы-2020 с командой Беларуси (2:0).
«Рады, что заработали три очка. Белорусы тоже достойно выглядели. Нельзя сказать, что мы на сто процентов слаженно играли. У наших игроков несколько недель назад закончился чемпионат, поэтому в
Чувствовали, что белорусы хотели навязать нам свою игру. Но мы им этого не позволили.
Полностью был настроен на то, чтобы следить за игроками. А сам Лёв нас поздравил после матча. Он тоже доволен. Уже успели с ним поговорить. Мы с ним постоянно на связи, — приводит слова Зорга «Прессбол».
Напомним, главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв был госпитализирован в связи с нарушением кровообращения, вызванным травмой, которую он получил на одной из тренировок.
|Игорь Криушенко
|Йоахим Лев
|Лерой Сане
|13′
|Марко Ройс
|62′
|1
|Александр Гутор
|1
|Мануэль Нойер
|4
|Игорь Шитов
77′
|5
|Джонатан Та
|5
|Денис Поляков
|14
|Нико Шульц
|3
|Александр Мартынович
|4
|Маттиас Гинтер
|17
|Никита Наумов
|15
|Никлас Зюле
|19
|Максим Володько
|19
|Лерой Сане
|18
|Иван Маевский
|6
|Джошуа Киммих
|2
|Станислав Драгун
|13
|Лукас Клостерманн
|7
|Юрий Ковалев
69′
|20
|Серж Гнабри
71′
|11
|Михаил Гордейчук
|7
|Юлиан Дракслер
|9
|Денис Лаптев
62′
|11
|Марко Ройс
76′
|13
|Максим Скавыш
|10
|Юлиан Брандт
|10
|Валерий Громыко
57′
|21
|Илкай Гюндоган
81′
|8
|Никита Корзун
90+4′
|18
|Леон Горецка
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|6
|Удары (всего)
|21
|1
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|7
|10
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Срджан Йованович(Сербия)