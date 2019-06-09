Тренер Германии: Чувствовали, что сборная Беларуси хотела навязать нам свою игру

Источник: AFP 2019

«Рады, что заработали три очка. Белорусы тоже достойно выглядели. Нельзя сказать, что мы на сто процентов слаженно играли. У наших игроков несколько недель назад закончился чемпионат, поэтому в каких-то моментах проседали. Но в целом я доволен.

Чувствовали, что белорусы хотели навязать нам свою игру. Но мы им этого не позволили.

Полностью был настроен на то, чтобы следить за игроками. А сам Лёв нас поздравил после матча. Он тоже доволен. Уже успели с ним поговорить. Мы с ним постоянно на связи, — приводит слова Зорга «Прессбол».