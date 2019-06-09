Матч отбора ЧЕ-2020 между сборными России и Кипра рассудит итальянский арбитр Ди Белло

В таблице отборочного турнира группы I россияне занимают второе место, набрав шесть очков после трех матчей. Лидирует сборная Бельгии, в активе которой девять очков.

Отборочный турнир чемпионата Европы — 2020 завершится в марте следующего года. По его итогам определятся 24 команды, которые примут участие в финальном турнире. Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинальную встречу.