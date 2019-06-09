Гнабри: Беларусь оказалась непростым соперником

«Конечно, соперник был непростым. Создавали довольно сложные моменты. Но всё-таки мы были к этому готовы. И тем не менее нам пришлось непросто в сегодняшнем матче. Конечно, мы хотели забить ещё. После второго нашего гола мы ожидали, что наше давление не ослабнет. Однако после второго гола всё продолжилось в обычном ритме», — цитирует Гнабри By.tribuna.com со ссылкой на эфир телеканала «Беларусь 5».



После гостевой победы на белорусскими футболистами национальная команда Германии переместилась на второе место в группе С. Первое место с 9 очками занимает сборная Северной Ирландии, выигравшая все три матча. На третьем месте сборная Голландии, но она имеет матч в запасе.