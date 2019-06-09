Текущие события
Футбол. Сборные
2-й тайм
Япония2
Сальвадор0
Футбол. Лига наций
16:00
Швейцария
Англия
Футбол. Сборные
20:30
Камерун
Замбия
Футбол. Сборные
21:00
США
Венесуэла
Футбол. Лига наций
21:45
Португалия
Нидерланды
Футбол. Сборные
22:00
Бразилия
Гондурас
Футбол. Сборные
23:59
Парагвай
Гватемала
Футбол. Сборные
10.06
Мексика
Эквадор
Все события
Фоторепортажи
8Геннадий Головкин нокаутировал Стива Роллса
19Шесть голов сборной, травма Газинского и фото на память
11:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Гнабри: Беларусь оказалась непростым соперником

Полузащитник немецкой сборной Серж Гнабри поделился эмоциями после матча с национальной командой Беларуси, который сборная Германии выиграла в гостях со счётом 2:0 на «Борисов-Арене».

Наверх
Источник: AFP 2019

«Конечно, соперник был непростым. Создавали довольно сложные моменты. Но всё-таки мы были к этому готовы. И тем не менее нам пришлось непросто в сегодняшнем матче. Конечно, мы хотели забить ещё. После второго нашего гола мы ожидали, что наше давление не ослабнет. Однако после второго гола всё продолжилось в обычном ритме», — цитирует Гнабри By.tribuna.com со ссылкой на эфир телеканала «Беларусь 5».

После гостевой победы на белорусскими футболистами национальная команда Германии переместилась на второе место в группе С. Первое место с 9 очками занимает сборная Северной Ирландии, выигравшая все три матча. На третьем месте сборная Голландии, но она имеет матч в запасе.

Беларусь
0:2
Первый тайм: 0:1
Германия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа C8.06.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Борисов-Арена
Главные тренеры
Игорь КриушенкоЙоахим Лев
Голы
Лерой Сане13′
Марко Ройс62′
Составы команд
1Александр Гутор
1Мануэль Нойер
4Игорь Шитов
77′
5Джонатан Та
5Денис Поляков
14Нико Шульц
3Александр Мартынович
4Маттиас Гинтер
17Никита Наумов
15Никлас Зюле
19Максим Володько
19Лерой Сане
18Иван Маевский
6Джошуа Киммих
2Станислав Драгун
13Лукас Клостерманн
7Юрий Ковалев
69′
20Серж Гнабри
71′
11Михаил Гордейчук
7Юлиан Дракслер
9Денис Лаптев
62′
11Марко Ройс
76′
13Максим Скавыш
10Юлиан Брандт
10Валерий Громыко
57′
21Илкай Гюндоган
81′
8Никита Корзун
90+4′
18Леон Горецка
Статистика
2Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
6Удары (всего)21
1Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
4Угловые7
10Фолы8
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСрджан Йованович(Сербия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Беларусь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Германия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная девушка звезды мирового футбола!
Жена Александра Овечкина восхитила всех своей фигурой!
Рекорд и уважение. Россия разгромила Сан-Марино
Валентина Шевченко защитила пояс UFC одним ударом в голову
Геннадий Головкин нокаутировал Стива Роллса (видео)
Как Андрей Шевченко и легенды «Милана» реанимировали Украину
Компромисса не будет: Дзагоев покинет ЦСКА ради Мексики
СМИ: «Барселона» поставила ультиматум нападающему
Криштиану Роналду остановил автобус ради больного ребенка
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь