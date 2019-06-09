Российские арбитры Еськов и Безбородов получили назначения на матчи отбора ЧЕ-2020

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Еськов рассудит встречу группы G между командами Северной Македонии и Австрии. Его ассистентами будут Дмитрий Мосякин и Дмитрий Сафьян, резервным рефери назначен Владимир Москалев. Игра пройдет на стадионе «Тоше Проески» 10 июня в Скопье.

Футбол Евро-2020. Отборочные Группа A, 10.06.2019, 21:45 Чехия - Черногория -

Безбородов будет главным арбитром матча группы A между сборными Чехии и Черногории. Ассистентами на эту встречу назначены Валерий Данченко и Максим Гаврилин, резервным арбитром — Кирилл Левников. Матч пройдет 10 июня в чешском Оломоуце.