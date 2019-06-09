Шевченко и легенды «Милана» реанимировали Украину. Там выросла классная сборная

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Три года назад Украина наряду с Россией стала одной из худших команд Евро-2016. Унылый, вялый футбол и как следствие три поражения — от Германии (0:2), Северной Ирландии (0:2) и Польши (0:1). Главный тренер Михаил Фоменко публично просил прощения у болельщиков, но от отставки это его не спасло.

Сборную возглавил легендарный в прошлом нападающий Андрей Шевченко. И постепенно дела пошли на лад — на ЧМ-2018 Украина не попала, пропустив в отборочной группе вперед Хорватию и Исландию, зато в Лиге наций УЕФА выступила удачно, пробившись из дивизиона В в дивизион А. В группе украинцы опередили Чехию (2:1, 1:0) и Словакию (1:0, 1:4). Здорово команда начала и отбор на Евро-2020 — ничья с Португалией (0:0) и победы над Люксембургом (2:1) и Сербией (5:0). Учитывая, что в финальный турнир напрямую выходят две команды из группы, а Португалия и Сербия — главные конкуренты, шансы Украины пройти квалификацию очень велики.

Футбол Евро-2020. Отборочные Группа B, 10.06.2019, 21:45 Украина - Люксембург -

Кризис и украинизация

Как ни странно, сборной пошла на пользу, скажем так, непростая ситуация в стране. В том смысле, что легионеров в национальном чемпионате стало куда меньше, чем было в довоенные времена. Особенно это касается киевского «Динамо», переживавшего в последние годы не самые лучшие в финансовом плане времена.

Это позволило Шевченко обновить и омолодить команду. Если не брать в расчет вратаря Пятова (34 года), то в матче против Сербии в стартовом составе не было ни одного футболиста старше 30 лет. И только двое старше 28 — Коноплянка и Степаненко. В обороне основными фигурами стали Миколенко из «Динамо» и Матвиенко из «Шахтера» — у обоих по три полных матча в отборе к ЧЕ-2020. Первому — 20 лет, второму — 23 года. В матче с Сербией дубль оформил 21-летний Цыганков (тоже из «Динамо»), забивший и один из мячей Люксембургу. Получили бы все эти ребята свой шанс в жирные домайданные времена — большой вопрос.

В атаке Цыганкову помогает 23-летний Яремчук, а в полузащите основным игроком стал 26-летний Малиновский. Первый пробовал силы в «Динамо», второй — в «Шахтере». В итоге оба уехали в Бельгию — в «Гент» и «Генк» соответственно. Еще один тренд последних лет, невозможный без политико-экономических перемен.

Атмосфера

Другой важный шаг, который удалось сделать Шевченко — нормализовать атмосферу в команде. Одной из причин провала на ЧЕ-2016 все, в том числе и главный тренер Фоменко, называли то, что сборная была расколота по политическому принципу. С одной стороны, в ней был Ракицкий, не певший украинский гимн. С другой — игроки вроде Ротаня, Ярмоленко или Коноплянки с прямо противоположными взглядами.

Да, Шевченко продолжает приглашать тех же Пятова и Степаненко из «Шахтера», которые играют от звонка до звонка, но, судя по всему, открытой вражды внутри команды уже нет.

«Мне очень приятно, что у нас действительно коллектив. Мы проигрываем вместе и выигрываем вместе. Приятно отношение ребят, которые не делятся здесь на клубы. Они могут по-разному мыслить, но в сборной становятся единым целым», — сказал Шевченко после разгрома сербов.

Штаб

Есть мнение, что Шевченко по большей части исполняет представительские функции, а основную подготовительную работу делают за него другие. Даже если это так — ничего плохого в этом нет. Авторитет у Шевченко огромный и этот козырь нужно использовать, а умение грамотно подобрать тренерский штаб — большое искусство.

Футбол Евро-2020. Отборочные Группа B, 7.06.2019, 21:45 Украина 5 Сербия 0

Правая рука Шевченко — Мауро Тассотти. Легенда «Милана», проведший в клубе 17 сезонов в качестве футболиста и еще 19 — в качестве тренера. Игравший под руководством Арриго Сакки и Фабио Капелло. Помогавший Карло Анчелотти построить тот чумовой «Милан» середины нулевых, взявший две Лиги чемпионов (2003, 2007), в котором как раз и блистал Шевченко.

Еще одна важная фигура — тренер-аналитик Андреа Мальдеро, работавший в «Милане» на аналогичной должности с 2009 по 2015 годы.

«Сербия выставила очень много атакующих игроков. Играли в три защитника, кажется, в первый раз. Но мы были готовы к этому, немножко изменили нашу тактическую схему и объяснили игрокам атаки, какие зоны они должны закрывать», — слова Шевченко после матча с Сербией показывают, что коллективный разум работает как надо.