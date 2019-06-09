Вратарь Сан-Марино поблагодарил российских фанатов за поддержку после 0:9

«Спасибо всем российским болельщикам. Ваши сообщения (их очень много) сделали плохой вечер чуточку приятнее. Я бы хотел ответить каждому из вас, но это невозможно. Обнимаю вас всех», — написал Бенедеттини на своей странице в Instagram.