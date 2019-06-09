«Ты настоящий боец!» Российские фанаты полюбили вратаря Сан-Марино

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Российские болельщики не оставили без внимания выступление 23-летнего вратаря сборной Сан-Марино, который хоть и пропустил 9 мячей от России, но смотрелся лучше остальной команды. Вечером ему пришло огромное число сообщений со словами поддержки в инстаграме.

«Ты супер! Не расстраивайся! И удачи в следующих матчах. Россия любит тебя».

«Элиа, хочу сказать, что ты был лучшим в своей команде. И так думают многие российские болельщики! Пожалуйста, не расстраивайся. Ты отличный игрок и настоящий боец. Спасибо за твою игру. Надеюсь, у тебя все будет хорошо, ты этого заслуживаешь. Удачи! Никогда не сдавайся!».

«Ты великолепен! Не волнуйся, ты супер вратарь! Россия тебя любит!».

«Элиа, хочу сказать, что все российские болельщики восхищаются твоими героическими действиями! Ты точно был лучшим в матче, мы гордимся тобой и тем, как профессионально ты отыграл. Относимся к тебе большим уважением и желаем удачи в дальнейшей карьере!».

«Привет! Ты отличный вратарь! Пожалуйста, не расстраивайся. Ты заслужил поддержку после этого матча. Из России с любовью!».

«Удачи команде в следующих матчах! Ты очень хороший вратарь. Твои сэйвы были невероятными!».

«Смотрела матч и хочу сказать, что ты проделал отличную работу! Было круто! Удачи в будущем. Из России с любовью».

«Ты отличный вратарь! Не переживай, ты заслужил уважение многих российских болельщиков».

Ты отыграл идеально, совершил потрясающие сэйвы. Ты — отличный вратарь. Продолжай выполнять свою работу, несмотря на все трудности. От болельщика из России.

Элиа получил так много сообщений, что решил ответить на все сразу.

И вот что он написал: «Спасибо всем российским болельщикам. Своими сообщениями (их было очень много) вы сделали этот вечер не таким ужасным. Я бы хотел ответить всем, но это невозможно. Всех обнимаю».