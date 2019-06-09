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12:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ты настоящий боец!» Российские фанаты полюбили вратаря Сан-Марино

Элиа Бенедеттини получил сотни сообщений в Инстаграме.

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12
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12
фотографий

Российские болельщики не оставили без внимания выступление 23-летнего вратаря сборной Сан-Марино, который хоть и пропустил 9 мячей от России, но смотрелся лучше остальной команды. Вечером ему пришло огромное число сообщений со словами поддержки в инстаграме.

«Ты супер! Не расстраивайся! И удачи в следующих матчах. Россия любит тебя».

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«Элиа, хочу сказать, что ты был лучшим в своей команде. И так думают многие российские болельщики! Пожалуйста, не расстраивайся. Ты отличный игрок и настоящий боец. Спасибо за твою игру. Надеюсь, у тебя все будет хорошо, ты этого заслуживаешь. Удачи! Никогда не сдавайся!».

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«Ты великолепен! Не волнуйся, ты супер вратарь! Россия тебя любит!».

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«Элиа, хочу сказать, что все российские болельщики восхищаются твоими героическими действиями! Ты точно был лучшим в матче, мы гордимся тобой и тем, как профессионально ты отыграл. Относимся к тебе большим уважением и желаем удачи в дальнейшей карьере!».

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«Привет! Ты отличный вратарь! Пожалуйста, не расстраивайся. Ты заслужил поддержку после этого матча. Из России с любовью!».

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«Удачи команде в следующих матчах! Ты очень хороший вратарь. Твои сэйвы были невероятными!».

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«Смотрела матч и хочу сказать, что ты проделал отличную работу! Было круто! Удачи в будущем. Из России с любовью».

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«Ты отличный вратарь! Не переживай, ты заслужил уважение многих российских болельщиков».

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Ты отыграл идеально, совершил потрясающие сэйвы. Ты — отличный вратарь. Продолжай выполнять свою работу, несмотря на все трудности. От болельщика из России.

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Элиа получил так много сообщений, что решил ответить на все сразу.

И вот что он написал: «Спасибо всем российским болельщикам. Своими сообщениями (их было очень много) вы сделали этот вечер не таким ужасным. Я бы хотел ответить всем, но это невозможно. Всех обнимаю».

Дмитрий СОМОВ

Россия
9:0
Первый тайм: 4:0
Сан-Марино
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I8.06.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Мордовия Арена
Главные тренеры
Станислав ЧерчесовФранко Варрелла
Голы
Микеле Чеволи25′
Артем Дзюба31′
Федор Кудряшов(Антон Миранчук)36′
Антон Миранчук41′
Артем Дзюба(Александр Головин)73′
Артем Дзюба76′
Федор Смолов(Магомед Оздоев)77′
Федор Смолов(Артем Дзюба)83′
Артем Дзюба88′
Нереализованные пенальти
Артем Дзюба76′
Составы команд
1Маринату Гильерме
23Элия Бенедеттини
2Мариу Фернандес
11Мануэль Баттистини
13Федор Кудряшов
13Андреа Грандони
5Андрей Семенов
6Фабио Витаиоли
14Георгий Джикия
14Микеле Чеволи
17Александр Головин
9Марчелло Муларони
17′
22Артем Дзюба
7Маттео Витаиоли
7Магомед Оздоев
21Энрико Голинуччи
15Алексей Миранчук
60′
3Мирко Палацци
50′
20Алексей Ионов
19Лука Чензони
18Антон Миранчук
60′
16Данило Ринальди
12′56′
9Федор Смолов
22Фабио Томассини
11Роман Зобнин
72′
17Алессандро Голинуччи
64′
6Дмитрий Баринов
5Лоренцо Лунадеи
Статистика
0Желтые карточки2
0Красные карточки0
16Голевые моменты0
44Удары (всего)0
19Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
12Угловые0
11Фолы10
5Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяМохаммед Аль-Хаким(Швеция)
Боковой судьяДаниэль Вернмарк(Швеция)
Боковой судьяФредрик Кливер(Швеция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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