«Ты настоящий боец!» Российские фанаты полюбили вратаря Сан-Марино
Элиа Бенедеттини получил сотни сообщений в Инстаграме.
Элиа Бенедеттини получил сотни сообщений в Инстаграме.
Российские болельщики не оставили без внимания выступление 23-летнего вратаря сборной
«Ты супер! Не расстраивайся! И удачи в следующих матчах. Россия любит тебя».
«Элиа, хочу сказать, что ты был лучшим в своей команде. И так думают многие российские болельщики! Пожалуйста, не расстраивайся. Ты отличный игрок и настоящий боец. Спасибо за твою игру. Надеюсь, у тебя все будет хорошо, ты этого заслуживаешь. Удачи! Никогда не сдавайся!».
«Ты великолепен! Не волнуйся, ты супер вратарь! Россия тебя любит!».
«Элиа, хочу сказать, что все российские болельщики восхищаются твоими героическими действиями! Ты точно был лучшим в матче, мы гордимся тобой и тем, как профессионально ты отыграл. Относимся к тебе большим уважением и желаем удачи в дальнейшей карьере!».
«Привет! Ты отличный вратарь! Пожалуйста, не расстраивайся. Ты заслужил поддержку после этого матча. Из России с любовью!».
«Удачи команде в следующих матчах! Ты очень хороший вратарь. Твои сэйвы были невероятными!».
«Смотрела матч и хочу сказать, что ты проделал отличную работу! Было круто! Удачи в будущем. Из России с любовью».
«Ты отличный вратарь! Не переживай, ты заслужил уважение многих российских болельщиков».
Ты отыграл идеально, совершил потрясающие сэйвы. Ты — отличный вратарь. Продолжай выполнять свою работу, несмотря на все трудности. От болельщика из России.
Элиа получил так много сообщений, что решил ответить на все сразу.
И вот что он написал: «Спасибо всем российским болельщикам. Своими сообщениями (их было очень много) вы сделали этот вечер не таким ужасным. Я бы хотел ответить всем, но это невозможно. Всех обнимаю».
Дмитрий СОМОВ
|Станислав Черчесов
|Франко Варрелла
|Микеле Чеволи
|25′
|Артем Дзюба
|31′
|Федор Кудряшов(Антон Миранчук)
|36′
|Антон Миранчук
|41′
|Артем Дзюба(Александр Головин)
|73′
|Артем Дзюба
|76′
|Федор Смолов(Магомед Оздоев)
|77′
|Федор Смолов(Артем Дзюба)
|83′
|Артем Дзюба
|88′
|Артем Дзюба
|76′
|1
|Маринату Гильерме
|23
|Элия Бенедеттини
|2
|Мариу Фернандес
|11
|Мануэль Баттистини
|13
|Федор Кудряшов
|13
|Андреа Грандони
|5
|Андрей Семенов
|6
|Фабио Витаиоли
|14
|Георгий Джикия
|14
|Микеле Чеволи
|17
|Александр Головин
|9
|Марчелло Муларони
17′
|22
|Артем Дзюба
|7
|Маттео Витаиоли
|7
|Магомед Оздоев
|21
|Энрико Голинуччи
|15
|Алексей Миранчук
60′
|3
|Мирко Палацци
50′
|20
|Алексей Ионов
|19
|Лука Чензони
|18
|Антон Миранчук
60′
|16
|Данило Ринальди
12′56′
|9
|Федор Смолов
|22
|Фабио Томассини
|11
|Роман Зобнин
72′
|17
|Алессандро Голинуччи
64′
|6
|Дмитрий Баринов
|5
|Лоренцо Лунадеи
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Голевые моменты
|0
|44
|Удары (всего)
|0
|19
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|0
|12
|Угловые
|0
|11
|Фолы
|10
|5
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Мохаммед Аль-Хаким(Швеция)
|Боковой судья
|Даниэль Вернмарк(Швеция)
|Боковой судья
|Фредрик Кливер(Швеция)