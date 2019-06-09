Балахнин: Головин пытается стать лидером сборной России
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Полузащитник сборной России Александр Головин действиями в матче против команды
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Полузащитник сборной России Александр Головин действиями в матче против команды
Футболисты сборной России одержали самую крупную в своей истории победу, разгромив в субботу команду
«Головин был активен, и по этой игре можно сказать, что он пытается стать лидером сборной, — сказал Балахнин по телефону. — И создавал моменты, и бил много. В начале матча нанес удара
«Но давать оценку сборной по этой игре преждевременно», — обратил внимание собеседник агентства, но заметил, что в ряде эпизодов нападающие сборной России, в частности автор четырех голов Артем Дзюба, должны были вести себя более расторопно.
По его словам, «такие моменты были, но не думаю, что это тревожные звонки». «Не сказал бы, что нападающие проявляли неуверенность. Конечно, если бы забили 20, было бы вообще прекрасно. Но соперник был слишком легким, чтобы использовать все эпизоды по максимуму. Расслабление наступает все равно. Была
|Станислав Черчесов
|Франко Варрелла
|Микеле Чеволи
|25′
|Артем Дзюба
|31′
|Федор Кудряшов(Антон Миранчук)
|36′
|Антон Миранчук
|41′
|Артем Дзюба(Александр Головин)
|73′
|Артем Дзюба
|76′
|Федор Смолов(Магомед Оздоев)
|77′
|Федор Смолов(Артем Дзюба)
|83′
|Артем Дзюба
|88′
|Артем Дзюба
|76′
|1
|Маринату Гильерме
|23
|Элия Бенедеттини
|2
|Мариу Фернандес
|11
|Мануэль Баттистини
|13
|Федор Кудряшов
|13
|Андреа Грандони
|5
|Андрей Семенов
|6
|Фабио Витаиоли
|14
|Георгий Джикия
|14
|Микеле Чеволи
|17
|Александр Головин
|9
|Марчелло Муларони
17′
|22
|Артем Дзюба
|7
|Маттео Витаиоли
|7
|Магомед Оздоев
|21
|Энрико Голинуччи
|15
|Алексей Миранчук
60′
|3
|Мирко Палацци
50′
|20
|Алексей Ионов
|19
|Лука Чензони
|18
|Антон Миранчук
60′
|16
|Данило Ринальди
12′56′
|9
|Федор Смолов
|22
|Фабио Томассини
|11
|Роман Зобнин
72′
|17
|Алессандро Голинуччи
64′
|6
|Дмитрий Баринов
|5
|Лоренцо Лунадеи
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Голевые моменты
|0
|44
|Удары (всего)
|0
|19
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|0
|12
|Угловые
|0
|11
|Фолы
|10
|5
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Мохаммед Аль-Хаким(Швеция)
|Боковой судья
|Даниэль Вернмарк(Швеция)
|Боковой судья
|Фредрик Кливер(Швеция)