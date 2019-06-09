Балахнин: Головин пытается стать лидером сборной России

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Футболисты сборной России одержали самую крупную в своей истории победу, разгромив в субботу команду Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счетом 9:0.

«Головин был активен, и по этой игре можно сказать, что он пытается стать лидером сборной, — сказал Балахнин по телефону. — И создавал моменты, и бил много. В начале матча нанес удара три-четыре по воротам соперника. Никто не бил так, как Головин. Он бы настоящим “застрельщиком”. Молодец!».

«Но давать оценку сборной по этой игре преждевременно», — обратил внимание собеседник агентства, но заметил, что в ряде эпизодов нападающие сборной России, в частности автор четырех голов Артем Дзюба, должны были вести себя более расторопно.