Рекорд и уважение! Рабинер — о матче Россия — Сан-Марино

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​Правильно отнестись к такой команде — часть уважения к футболу и болельщикам.

​Понятно, что этот рекорд российских времен, побитый, выражаясь языком прыжков с шестом, на два сантиметра (прежний равнялся 7:0, был установлен в 1995-м, а повторен в 2015-м), в дальнейшем ничего не гарантирует и глобально ничего не значит. Кроме строчки в истории — «Самая крупная победа», которая, подозреваю, не потеряет актуальности еще долго. Как утверждает Артем Дзюба, если в соперники не попадется Гибралтар.

​Рассуждая о подобных вещах, люблю приводить в пример чемпионат мира 1982 года. В первом туре Венгрия играла с Сальвадором и разметала от центральноамериканской сборной клочки по закоулочкам — 10:1. В итоге же не вышла из группы — ее опередили и Аргентина, и Бельгия. Ни один из участников того ЧМ не забил в групповом турнире столько, сколько мадьяры — а толку-то!

​В то же время не понимаю и тех, кто в вечном стремлении поворчать иронически усмехается на две, как я заметил, темы. Первая — мол, Сан-Марино и сборная журналистов обыграла бы с таким счетом (читал такой тезис в комментариях к своему посту в Фейсбуке). Позвольте, но почему в таком раньше не то что мы с коллегами, а сборная России в любом составе не обыгрывала 9:0 и даже 8:0 вообще никого и никогда? И ведь нет сомнений, что, завершись все, например, 2:0, как у Шотландии с тем же Сан-Марино — сколько было бы разрядов молний со стороны тех же людей в связи с непрофессионализмом, неуважением к публике! А при 9:0 включается противоположный аргумент: с кем, дескать, играли?

​Правильно отнестись к игре с такой командой — тоже часть футбола. Профессионализм и уважение к болельщикам включают в себя в том числе и это. Раздолбайство же, фанаберия и неумение начать матч со счета 0:0 в конечном счете обязательно отражаются на результатах игр с более сильными соперниками. Смотришь сверху вниз на «карликов» — футбол накажет если не прямо сейчас, то потом.

​Сборная играла на полных оборотах вплоть до последней секунды, и мотивацию себе нашла — забить десятый (об этом и Дзюба говорил, да оно и видно было). Не удалось, да — но главное: мы видели, как футболисты этого хотят. Предельные скорости были включены с первой минуты, и не беда, что в первом тайме Россия не могла забить до 25-й минуты, а во втором — до 73-й. В первых половинах таймов она методично изматывала соперника, когда же того покидали силы — добивала его. Без намека на экономию сил. Вспомните, как Дзюба забил девятый гол. В подкате!

И девять голов были зафиксированы при том, что всеобщую симпатию вызывал сан-маринский вратарь Бенедеттини, который еще столько же вытащил!

Насколько же по-спортивному смотрелась его ярость, когда голкипер, отбив второй пенальти в исполнении Дзюбы, пропустил его же добивание, причем был очень близок к тому, чтобы взять и его. Мяч отправился, кажется, даже за пределы стадиона — и какое же уважение вызывает человек, который при счете 0:7 способен испытывать такие эмоции.

При этом стоит отметить наблюдение главного тренера команды из Сан-Марино, что сборная России бурно не отмечала несколько последних голов, проявив тем самым уважение к его команде. Хорошо, что такие вещи, во-первых, происходят сами по себе (чувство меры — штука всегда хорошая), а во-вторых, замечаются и озвучиваются.

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Чалова нет. Шесть голов двух форвардов — есть

​Вторая тема — почему не играл Федор Чалов и другие молодые. Вроде как на ком, если не на Сан-Марино, их обкатывать? Я бы вот сам предпочел, допустим, в центре обороны увидеть одаренного Егора Сорокина, забивающего за «Рубин» шесть голов за чемпионат России, а не Андрея Семенова, у которого больших перспектив уже нет.

Но о футболе имеет суждения вся страна, а решения принимать одному человеку. И достается за эти решения тоже ему одному. Станислав Черчесов доказал, что у него есть четкая стратегия, философия, и он, внимательно наблюдавший за каждой тренировкой, лучше нас знает, почему Семенов — в основе, а Сорокин — вне заявки.

В конце концов, выражать недовольство составом после 9:0 — глупость, и сам Черчесов уже сто раз объяснял, что не является сторонником волюнтаристских экспериментов, и даже минуту в составе сборной требуется заслужить. В первую очередь, думается, в тренировочном процессе.

​Что касается конкретно Чалова, то эмоции недовольных болельщиков в данном случае достойны понимания: все-таки и в национальной команде армеец не первый день (с ходу-то, как всем теперь уже известно, Станислав Черчесов никого не выпускает), и спор снайперов в чемпионате России не за отдельно взятый месяц, а за весь турнир выиграл. 21-летний возраст симпатии к форварду ЦСКА только добавляет — не так много молодых вообще играют в основах своих клубов в России, а тут — снайпер номер один!

​Но логика тренера — совсем другая, чем логика человека с трибун. Полагаю, в текущей ситуации Черчесову было важнее, чтобы на таком слабом сопернике вновь почувствовал уверенность и начал забивать Федор Смолов, которому времени в национальной команде, понятно, осталось намного меньше, чем Чалову. От того, если не зазвездится, сборная никуда не денется, а нападающий «Локомотива» год назад на ЧМ-2018 пережил слишком тяжелое моральное потрясение, лишь к концу сезона худо-бедно пришел в себя — и его нужно выводить из минуса, и уж это точно проще сделать с помощью аутсайдера. В итоге все сработало — Смолов не только сделал дубль, но и оформил членство в «Клубе 100», что позволит ему без лишних нервов начать новый сезон. А это опять же в интересах сборной.

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​Кстати, молодой игрок в этом матче дебютировал, и ему, 22-летнему Дмитрию Баринову, если он продолжит так же прогрессировать, убежден, уже довольно в сборной будет отведена куда более важная роль. Что же до Чалова, давайте сначала посмотрим оба матча этого микроцикла — помимо Сан-Марино, еще и Кипр — и только после этого будем делать не поспешные, а хоть минимально обоснованные умозаключения.

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​Все должно происходить вовремя. И в атаке сборной России сейчас нет таких проблем, как, допустим, у молодежки Евгения Бушманова, который не выпустил на поле того же Чалова в проигранном решающем матче с Сербией. Когда принимается внешне нелогичное решение, и нет результата — с тренера надо за это спрашивать. Но не после же 9:0 и шести (!) голов двух форвардов, один из которых к тому же провел на поле всего полчаса.

​Дзюба уже второй раз забивает по четыре гола за матч сборной — впервые это случилось в 2015-м при Леониде Слуцком в Лихтенштейне. Всего у него мячей за сборную теперь 20, а голов в зачет «Клуба 100» — 151. Обгон по числу голов за национальную команду таких выдающихся мастеров, как Валерий Карпин и Андрей Аршавин, — событие не рядовое, и не столь важно, в чьи ворота эти мячи влетали: в конце концов, голы Саудовской Аравии, Египту и особенно в плей-офф Испании на домашнем чемпионате мира по ценности столь огромны, что форварда никак уж не упрекнешь, что он одним Лихтенштейнам да Сан-Марино в отборе забивать способен.

Следующий, кого капитан сборной должен настичь, — всего в шаге: у Романа Павлюченко 21 гол. Лишь Александр Кержаков (30) и Владимир Бесчастных (26) пока ощутимо впереди. Но ощущения, что и это для Артема — бездонная пропасть, нет. Тем более что еще один матч с Сан-Марино сборной в этом цикле еще предстоит.

Главный герой — саранские болельщики

​Матчи сборной России с заведомыми аутсайдерами обычно мало чем отличаются друг от друга. Парой голов больше, парой меньше — какая, в сущности, разница? Очки с лилипутами не были потеряны вообще ни разу, хотя минимальная разница в счете встречалась неоднократно.

Бывают, конечно, нервные варианты, когда маленькой команде каким-то образом удается отстоять на ноль первый тайм — а дальше начинается психоз. Недаром капитан россиян Артем Дзюба и сейчас упомянул, что первые 25 минут обошлись без голов, и еще 10−15 таких же — начался бы не то что нервозность, но раздражение. Которое качественной игре уж точно не способствует.

​Но в Саранске с первой же минуты присутствовало нечто такое, что отличало этот матч от большинства аналогов. Говоря телевизионным языком, был совершенно другой, чем обычно, интершум. Ежесекундное скандирование, переходившее в рев. Любовь и поддержка, воплощенная в работе голосовых связок, а не скептически-утомленное молчание. А когда трибуны демонстрировались крупным планом, выяснялось, что и болельщицкие «волны», куда чаще свойственные хоккею, чем футболу, запускались.

​Главным победителем и героем матча Россия — Сан-Марино однозначно стала саранская публика. Этого и тот же автор покера Дзюба не скрывал, зачем-то даже извинившись за собственную недооценку любви к футболу в этом городе (словно кто-то об этом знал).

Был, конечно, минус с выскочившим на поле болельщиком, но ничего предосудительного он в итоге не сделал, получил даже защиту от капитана, когда его начали заламывать стюарды, — и общего впечатления это никак не испортило.

​Вот на таких стадионах, в таких городах, при такой поддержке, какую устроили сборной в столице Мордовии, и нужно играть подобные матчи с «карликами». Иначе не было бы никакого рекорда. Пресыщенный московский стадион, на две трети (в лучшем случае) пустой, вяло посматривал бы на игру в одни ворота, футболисты в ответ, забив пару-тройку, так же вальяжно бы поигрывали. На пресловутом классе. Такая антиэнергетика передавалась бы от зрителей к команде и обратно. Всем было бы скучно.

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​Но заполненная «Мордовия Арена» погнала сборную вперед, а та поймала этот нерв и отблагодарила болельщиков результативной, а главное, страстной игрой. Говорить можно о многих — видели, например, прекрасный гол, да и в целом игру Федора Кудряшова? А как без устали летал вперед по своему краю Мариу Фернандес?

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​Вообще, игра крайних защитников в этом разрыве Сан-Марино мне видится во многом ключевой — когда вся команда соперников запирается в своей штрафной, ее надо растягивать, и без постоянной и при этом умной работы латералей это невозможно. Еще одна обязательная вещь — своевременные и качественные диагонали, позволяющие передернуть направление атаки и создать свободные зоны. Удивительно, но отмечался ими даже… Дзюба, которому они по идее должны были в первую очередь адресоваться. Так чаще всего и происходило. Но вспомните гол Кудряшова. Это ведь только в эпилоге была «стенка» Федора с Антоном Миранчуком, шикарно отыгравшим представителю чемпионата Турции мяч пяткой. А изначально-то диагональ на Кудряшова из глубины поля «выпилил» именно Дзюба!

​Передача Оздоева на ход Смолову, после обработки и удара которого единственный раз за матч оплошал Бенедеттини, тоже вышла первоклассной. И вообще, на мой взгляд, рассуждать о том, кто в нашей сборной сыграл хорошо, а кто — хуже, при таких обстоятельствах не совсем уместно. Например, у Головина официально нет голов, но первый мяч обернулся автоголом после его удара, первый пенальти (пусть судья там России и подсобил, не разглядев, что на самом деле был штрафной) заработал тоже он; пятый гол Дзюба забил опять же после сольного прохода и навеса полузащитника «Монако»…

Галочка для истории

​Дзюбу — с покером, Баринова — с дебютом, Смолова — с сотым голом. Он сразу после игры сказал «Матч ТВ», что даже майкой по такому случаю меняться не стал, сохранил для себя. Приятно, что юбилейный мяч форвард «Локо» забил именно за сборную, изгоняя прошлогодних демонов. Жду от него хорошего следующего сезона, в том числе голов в Лиге чемпионов.

​В целом же матч с таким соперником серьезному анализу и выводам не подлежит. Отнеслись к Сан-Марино, последней (!) команде в рейтинге ФИФА, правильно (это слово употребил Черчесов, и оно выглядит очень точным), играли так, как надо было. Забив четыре в первом тайме, играть не бросили, болельщиков порадовали. Счет ударов — 44−0, в створ — 19−0.

​Кстати, не стоит воспринимать такое место Сан-Марино в табели о рангах как реальное подтверждение факта, что это худшая команда мира. Знающие люди объясняют, что как минимум полсотни стран за пределами УЕФА — такого же уровня или хуже. Просто Сан-Марино не имеет возможности играть с соперниками схожего с собой класса и, соответственно, добиваться хоть каких-то положительных результатов. Тогда как масса стран Океании, Азии и зоны КОНКАКАФ набирает очки посредством побед и ничьих друг с другом в своих континентальных конфедерациях.

​Тем не менее Сан-Марино есть Сан-Марино. Рекорд установлен. Точка. Галочку для истории поставили, идем дальше.