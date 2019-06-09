Рекорд и уважение! Рабинер — о матче Россия — Сан-Марино
Обозреватель «СЭ» — об игре сборной.
Обозреватель «СЭ» — об игре сборной.
Правильно отнестись к такой команде — часть уважения к футболу и болельщикам.
Понятно, что этот рекорд российских времен, побитый, выражаясь языком прыжков с шестом, на два сантиметра (прежний равнялся 7:0, был установлен в 1995-м, а повторен в 2015-м), в дальнейшем ничего не гарантирует и глобально ничего не значит. Кроме строчки в истории — «Самая крупная победа», которая, подозреваю, не потеряет актуальности еще долго. Как утверждает Артем Дзюба, если в соперники не попадется Гибралтар.
Рассуждая о подобных вещах, люблю приводить в пример чемпионат мира 1982 года. В первом туре Венгрия играла с Сальвадором и разметала от центральноамериканской сборной клочки по закоулочкам — 10:1. В итоге же не вышла из группы — ее опередили и Аргентина, и Бельгия. Ни один из участников того ЧМ не забил в групповом турнире столько, сколько мадьяры — а
В то же время не понимаю и тех, кто в вечном стремлении поворчать иронически усмехается на две, как я заметил, темы. Первая — мол,
Правильно отнестись к игре с такой командой — тоже часть футбола. Профессионализм и уважение к болельщикам включают в себя в том числе и это. Раздолбайство же, фанаберия и неумение начать матч со счета 0:0 в конечном счете обязательно отражаются на результатах игр с более сильными соперниками. Смотришь сверху вниз на «карликов» — футбол накажет если не прямо сейчас, то потом.
Сборная играла на полных оборотах вплоть до последней секунды, и мотивацию себе нашла — забить десятый (об этом и Дзюба говорил, да оно и видно было). Не удалось, да — но главное: мы видели, как футболисты этого хотят. Предельные скорости были включены с первой минуты, и не беда, что в первом тайме Россия не могла забить до 25-й минуты, а во втором — до 73-й. В первых половинах таймов она методично изматывала соперника, когда же того покидали силы — добивала его. Без намека на экономию сил. Вспомните, как Дзюба забил девятый гол. В подкате!
И девять голов были зафиксированы при том, что всеобщую симпатию вызывал
При этом стоит отметить наблюдение главного тренера команды из
Вторая тема — почему не играл Федор Чалов и другие молодые. Вроде как на ком, если не на
Но о футболе имеет суждения вся страна, а решения принимать одному человеку. И достается за эти решения тоже ему одному. Станислав Черчесов доказал, что у него есть четкая стратегия, философия, и он, внимательно наблюдавший за каждой тренировкой, лучше нас знает, почему Семенов — в основе, а Сорокин — вне заявки.
Что касается конкретно Чалова, то эмоции недовольных болельщиков в данном случае достойны понимания:
Но логика тренера — совсем другая, чем логика человека с трибун. Полагаю, в текущей ситуации Черчесову было важнее, чтобы на таком слабом сопернике вновь почувствовал уверенность и начал забивать Федор Смолов, которому времени в национальной команде, понятно, осталось намного меньше, чем Чалову. От того, если не зазвездится, сборная никуда не денется, а нападающий «Локомотива» год назад на ЧМ-2018 пережил слишком тяжелое моральное потрясение, лишь к концу сезона
Кстати, молодой игрок в этом матче дебютировал, и ему, 22-летнему Дмитрию Баринову, если он продолжит так же прогрессировать, убежден, уже довольно в сборной будет отведена куда более важная роль. Что же до Чалова, давайте сначала посмотрим оба матча этого микроцикла — помимо
Все должно происходить вовремя. И в атаке сборной России сейчас нет таких проблем, как, допустим, у молодежки Евгения Бушманова, который не выпустил на поле того же Чалова в проигранном решающем матче с Сербией. Когда принимается внешне нелогичное решение, и нет результата — с тренера надо за это спрашивать. Но не после же 9:0 и шести (!) голов двух форвардов, один из которых к тому же провел на поле всего полчаса.
Дзюба уже второй раз забивает по четыре гола за матч сборной — впервые это случилось в 2015-м при Леониде Слуцком в Лихтенштейне. Всего у него мячей за сборную теперь 20, а голов в зачет «Клуба 100» — 151. Обгон по числу голов за национальную команду таких выдающихся мастеров, как Валерий Карпин и Андрей Аршавин, — событие не рядовое, и не столь важно, в чьи ворота эти мячи влетали: в конце концов, голы Саудовской Аравии, Египту и особенно в
Следующий, кого капитан сборной должен настичь, — всего в шаге: у Романа Павлюченко 21 гол. Лишь Александр Кержаков (30) и Владимир Бесчастных (26) пока ощутимо впереди. Но ощущения, что и это для Артема — бездонная пропасть, нет. Тем более что еще один матч с
Матчи сборной России с заведомыми аутсайдерами обычно мало чем отличаются друг от друга. Парой голов больше, парой меньше — какая, в сущности, разница? Очки с лилипутами не были потеряны вообще ни разу, хотя минимальная разница в счете встречалась неоднократно.
Бывают, конечно, нервные варианты, когда маленькой команде
Но в Саранске с первой же минуты присутствовало нечто такое, что отличало этот матч от большинства аналогов. Говоря телевизионным языком, был совершенно другой, чем обычно, интершум. Ежесекундное скандирование, переходившее в рев. Любовь и поддержка, воплощенная в работе голосовых связок, а не
Был, конечно, минус с выскочившим на поле болельщиком, но ничего предосудительного он в итоге не сделал, получил даже защиту от капитана, когда его начали заламывать стюарды, — и общего впечатления это никак не испортило.
Вот на таких стадионах, в таких городах, при такой поддержке, какую устроили сборной в столице Мордовии, и нужно играть подобные матчи с «карликами». Иначе не было бы никакого рекорда. Пресыщенный московский стадион, на две трети (в лучшем случае) пустой, вяло посматривал бы на игру в одни ворота, футболисты в ответ, забив
Но заполненная «Мордовия Арена» погнала сборную вперед, а та поймала этот нерв и отблагодарила болельщиков результативной, а главное, страстной игрой. Говорить можно о многих — видели, например, прекрасный гол, да и в целом игру Федора Кудряшова? А как без устали летал вперед по своему краю Мариу Фернандес?
Вообще, игра крайних защитников в этом разрыве
Передача Оздоева на ход Смолову, после обработки и удара которого единственный раз за матч оплошал Бенедеттини, тоже вышла первоклассной. И вообще, на мой взгляд, рассуждать о том, кто в нашей сборной сыграл хорошо, а кто — хуже, при таких обстоятельствах не совсем уместно. Например, у Головина официально нет голов, но первый мяч обернулся автоголом после его удара, первый пенальти (пусть судья там России и подсобил, не разглядев, что на самом деле был штрафной) заработал тоже он; пятый гол Дзюба забил опять же после сольного прохода и навеса полузащитника «Монако»…
Дзюбу — с покером, Баринова — с дебютом, Смолова — с сотым голом. Он сразу после игры сказал «Матч ТВ», что даже майкой по такому случаю меняться не стал, сохранил для себя. Приятно, что юбилейный мяч форвард «Локо» забил именно за сборную, изгоняя прошлогодних демонов. Жду от него хорошего следующего сезона, в том числе голов в Лиге чемпионов.
В целом же матч с таким соперником серьезному анализу и выводам не подлежит. Отнеслись к
Тем не менее
Игорь РАБИНЕР
|Станислав Черчесов
|Франко Варрелла
|Микеле Чеволи
|25′
|Артем Дзюба
|31′
|Федор Кудряшов(Антон Миранчук)
|36′
|Антон Миранчук
|41′
|Артем Дзюба(Александр Головин)
|73′
|Артем Дзюба
|76′
|Федор Смолов(Магомед Оздоев)
|77′
|Федор Смолов(Артем Дзюба)
|83′
|Артем Дзюба
|88′
|Артем Дзюба
|76′
|1
|Маринату Гильерме
|23
|Элия Бенедеттини
|2
|Мариу Фернандес
|11
|Мануэль Баттистини
|13
|Федор Кудряшов
|13
|Андреа Грандони
|5
|Андрей Семенов
|6
|Фабио Витаиоли
|14
|Георгий Джикия
|14
|Микеле Чеволи
|17
|Александр Головин
|9
|Марчелло Муларони
17′
|22
|Артем Дзюба
|7
|Маттео Витаиоли
|7
|Магомед Оздоев
|21
|Энрико Голинуччи
|15
|Алексей Миранчук
60′
|3
|Мирко Палацци
50′
|20
|Алексей Ионов
|19
|Лука Чензони
|18
|Антон Миранчук
60′
|16
|Данило Ринальди
12′56′
|9
|Федор Смолов
|22
|Фабио Томассини
|11
|Роман Зобнин
72′
|17
|Алессандро Голинуччи
64′
|6
|Дмитрий Баринов
|5
|Лоренцо Лунадеи
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Голевые моменты
|0
|44
|Удары (всего)
|0
|19
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|0
|12
|Угловые
|0
|11
|Фолы
|10
|5
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Мохаммед Аль-Хаким(Швеция)
|Боковой судья
|Даниэль Вернмарк(Швеция)
|Боковой судья
|Фредрик Кливер(Швеция)