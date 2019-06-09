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15:56 (мск), источник: Vesti.kz

Победа над Фарерами стала четвертой подряд для казахстанской «молодежки» на стартах отбора к Eвро

Молодежная сборная Казахстана в четвертый раз подряд стартовала с победы в рамках отборочного турнира чемпионата Европы. Примечательно, что все виктории были одержаны на выезде, сообщает официальный сайт КФФ.

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Окунемся в историю: в 2013 году молодежная сборная Казахстана под руководством белорусского специалиста Сергея Боровского в первом матче отборочного этапа Евро-2015 обыграла команду Беларуси. Игра была в гостях. Единственный гол с пенальти забил Бауыржан Исламхан.

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Через два года, уже в рамках отбора Евро-2017, подопечные литовца Саулюса Ширмялиса обыграли сверстников из Боснии и Герцеговины в Сараево — 2:1. В составе нашей сборной по голу записали в свой актив Мирас Тулиев и Абат Аймбетов.

Аналогичный счет был зафиксирован в 2017 году в Люксембурге в рамках отборочного цикла Евро-2019. Голы Александра Соколенко и Геворга Наджаряна принесли команде Владимира Никитенко три очка. Но позже счет был аннулирован, поскольку сборной соперника было засчитано техническое поражение — 0:3.

В нынешней квалификации Евро-2021 победную серию в стартовых играх продолжила команда Александра Москаленко, которая на выезде обыграла молодежную сборную Фарерских островов со счетом 3:1. В этом матче по мячу в свой актив записали Акмаль Бахтияров, Дмитрий Бачек и Владислав Прокопенко.

Напомним, что следующий матч казахстанская «молодежка» проведет против Черногории 11 июня в Подгорице.

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