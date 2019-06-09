Жуков: Сборная Сан-Марино по футболу не является показательным соперником
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Сергей Смышляев. Сборная
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Сергей Смышляев. Сборная
Футболисты сборной России в субботу одержали самую крупную в своей истории победу, разгромив команду
«В общем, соперник не самый топовый, но играли наши ребята неплохо, красивые голы забивали, — заявил Жуков по телефону. — Но все же соперник не очень показательный, хотя бывает, что и с такими можно не очень удачно сыграть. И такое бывает. В данном случае видно было, что старались и играли с удовольствием».
«(Артем) Дзюба четыре забил, передачу отдал. Ясно, что он был, безусловно, лучшим в этом матче», — отметил почетный президент ОКР.