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17Улыбающийся Дзюба, серьезный Смолов. Россия готовится к отборочным матчам Евро-2020
16:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Жуков: Сборная Сан-Марино по футболу не является показательным соперником

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Сергей Смышляев. Сборная Сан-Марино по футболу не является показательным соперником для российской национальной команды, заявил РИА Новости почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР), первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

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Источник: РИА "Новости"

Футболисты сборной России в субботу одержали самую крупную в своей истории победу, разгромив команду Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счетом 9:0.

«В общем, соперник не самый топовый, но играли наши ребята неплохо, красивые голы забивали, — заявил Жуков по телефону. — Но все же соперник не очень показательный, хотя бывает, что и с такими можно не очень удачно сыграть. И такое бывает. В данном случае видно было, что старались и играли с удовольствием».

«(Артем) Дзюба четыре забил, передачу отдал. Ясно, что он был, безусловно, лучшим в этом матче», — отметил почетный президент ОКР.

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