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19:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборную России в Нижнем Новгороде встретили более 50 болельщиков

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июн — РИА Новости, Сергей Астахов. Сборная России по футболу прибыла в отель в Нижнем Новгороде, команду встречают более 50 болельщиков.

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Россияне во вторник в Нижнем Новгороде сыграют в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Кипра.

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У одного из болельщиков, встречающих игроков и тренерский штаб национальной команды, был плакат «Федор Смолов, подари футболку».

Вратарь Андрей Лунев остановился сфотографироваться с болельщиками.

«Долетели нормально, все в порядке», — сказал журналистам пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров.

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