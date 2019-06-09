Сборную России в Нижнем Новгороде встретили более 50 болельщиков

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий

Россияне во вторник в Нижнем Новгороде сыграют в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Кипра.

Читайте также Сборная России прилетела в Нижний Новгород на матч с командой Кипра

У одного из болельщиков, встречающих игроков и тренерский штаб национальной команды, был плакат «Федор Смолов, подари футболку».

Вратарь Андрей Лунев остановился сфотографироваться с болельщиками.