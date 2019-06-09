Сборную России в Нижнем Новгороде встретили более 50 болельщиков
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июн — РИА Новости, Сергей Астахов. Сборная России по футболу прибыла в отель в Нижнем Новгороде, команду встречают более 50 болельщиков.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июн — РИА Новости, Сергей Астахов. Сборная России по футболу прибыла в отель в Нижнем Новгороде, команду встречают более 50 болельщиков.
Россияне во вторник в Нижнем Новгороде сыграют в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Кипра.
У одного из болельщиков, встречающих игроков и тренерский штаб национальной команды, был плакат «Федор Смолов, подари футболку».
Вратарь Андрей Лунев остановился сфотографироваться с болельщиками.
«Долетели нормально, все в порядке», — сказал журналистам