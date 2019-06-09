Сборная России по футболу продолжила подготовку к матчу отбора ЧЕ-2020 с командой Кипра

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В воскресенье футболисты сборной России провели восстановительную тренировку на саранской «Мордовия-Арене», после чего отправились в Нижний Новгород. На тренировку были приглашены дети из местных спортивных школ. Главный тренер сборной Станислав Черчесов разделил игроков на две группы: в одной находились те, кто принимал участие в матче с командой Сан-Марино, а в другой — оставшиеся на скамейке запасных и не попавшие в заявку.

Победа над самой слабой по рейтингу Международной федерации футбола (ФИФА) командой стала самой крупной в истории российской сборной. «Мотивацию на таких соперников найти тяжело. Вчера нужно было победить и себя, но главный тренер сказал правильные слова и вся команда вышла с серьезным настроем», — отметил после воскресной тренировки автор одного из забитых мячей защитник Федор Кудряшов, слова которого приводит пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Другой защитник российской сборной Андрей Семенов отметил, что после встречи с командой Сан-Марино чувствуется усталость.

Футбол Евро-2020. Отборочные Группа I, 11.06.2019, 21:45 Россия - Кипр -

Нижний Новгород готов принять сборную России

В других субботних матчах группы I сборная Бельгии на своем поле разгромила команду Казахстана со счетом 3:0, а шотландцы дома переиграли киприотов (2:1). Россияне набрали шесть очков после трех туров и занимают второе место в турнирной таблице. Лидируют бельгийцы (9 очков), на третьей строчке располагается сборная Шотландии (6), далее идут команды Кипра (3), Казахстана (3) и Сан-Марино (0). 11 июня главные конкуренты российской сборной бельгийцы и шотландцы сыграют между собой в Бельгии, сборная Казахстана примет команду Сан-Марино.

10 июня российские футболисты, начиная с 12:00 мск, проведут тренировку уже на поле стадиона в Нижнем Новгороде. Тренировка гостей запланирована на 19:30 мск. Встреча между сборными России и Кипра состоится 11 июня и начнется в 19:00 мск. Матч рассудит итальянская бригада арбитров во главе с Марко ди Белло.

«Сборная Кипра — серьезный и организованный соперник. Завтра на теории мы их посмотрим, узнаем сильные и слабые стороны. У нас сил полно, впереди три рабочих дня. Отдадим все силы, а потом уже уйдем в отпуск», — отметил Семенов.

«Силы на второй матч остались. Мы понимаем, что игра с Кипром — самая важная. Будем готовиться, и силы, естественно, будут», — сказал Кудряшов.

Стадион в Нижнем Новгороде вмещает 45 тысяч зрителей. Он принял шесть матчей чемпионата мира 2018 года, в том числе встречу 1/8 финала и ¼ финала. На арене также проходила отборочная игра чемпионата Европу среди молодежных команд между сборными России и Сербии (1:2).

В данный момент стадион является домашним для клуба «Нижний Новгород», который выступает в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В день матча на Нижневолжской набережной будет организована фан-зона, которая начнет работу в 19:00 мск. Для зрителей пройдет развлекательная тематическая программа, посвященная игре, которая также будет показана на большом экране в фан-зоне. Вход на ее территорию будет бесплатным, площадка вмещает до 2 тысяч человек. Также на территории арены болельщики смогут помериться силами с бывшими футболистами сборной России Дмитрием Сычевым, Алексеем Смертиным, Андреем Карякой и Дмитрием Хлестовым.

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Представление соперника

Сборная Кипра, занимающая 89-ю строчку в рейтинге ФИФА, вряд ли сможет претендовать на борьбу за одну из двух первых позиций в группе. Однако киприоты способны выстрелить и отобрать очки у любого из соперников по группе в отдельном матче.

Главным тренером команды Кипра является 48-летний израильский специалист Ран Бен Шимон. Почти все футболисты команды выступают в далеко не самом сильном местном чемпионате. Самым известным игроком является Пьерос Сотериу, играющий за датский «Копенгаген». На его счету восемь мячей в 34 матчах за сборную, в текущем сезоне форвард отличился и в матче Лиги Европы с «Зенитом» (1:1).