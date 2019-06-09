Сборная России по футболу продолжила подготовку к матчу отбора ЧЕ-2020 с командой Кипра
МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России провели тренировку в Саранске после разгромной победы над командой
МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России провели тренировку в Саранске после разгромной победы над командой
В воскресенье футболисты сборной России провели восстановительную тренировку на саранской «Мордовия-Арене», после чего отправились в Нижний Новгород. На тренировку были приглашены дети из местных спортивных школ. Главный тренер сборной Станислав Черчесов разделил игроков на две группы: в одной находились те, кто принимал участие в матче с командой
Победа над самой слабой по рейтингу Международной федерации футбола (ФИФА) командой стала самой крупной в истории российской сборной. «Мотивацию на таких соперников найти тяжело. Вчера нужно было победить и себя, но главный тренер сказал правильные слова и вся команда вышла с серьезным настроем», — отметил после воскресной тренировки автор одного из забитых мячей защитник Федор Кудряшов, слова которого приводит
Другой защитник российской сборной Андрей Семенов отметил, что после встречи с командой
В других субботних матчах группы I сборная Бельгии на своем поле разгромила команду Казахстана со счетом 3:0, а шотландцы дома переиграли киприотов (2:1). Россияне набрали шесть очков после трех туров и занимают второе место в турнирной таблице. Лидируют бельгийцы (9 очков), на третьей строчке располагается сборная Шотландии (6), далее идут команды Кипра (3), Казахстана (3) и
10 июня российские футболисты, начиная с 12:00 мск, проведут тренировку уже на поле стадиона в Нижнем Новгороде. Тренировка гостей запланирована на 19:30 мск. Встреча между сборными России и Кипра состоится 11 июня и начнется в 19:00 мск. Матч рассудит итальянская бригада арбитров во главе с Марко ди Белло.
«Сборная Кипра — серьезный и организованный соперник. Завтра на теории мы их посмотрим, узнаем сильные и слабые стороны. У нас сил полно, впереди три рабочих дня. Отдадим все силы, а потом уже уйдем в отпуск», — отметил Семенов.
«Силы на второй матч остались. Мы понимаем, что игра с Кипром — самая важная. Будем готовиться, и силы, естественно, будут», — сказал Кудряшов.
В данный момент стадион является домашним для клуба «Нижний Новгород», который выступает в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
В день матча на Нижневолжской набережной будет организована
Сборная Кипра, занимающая 89-ю строчку в рейтинге ФИФА, вряд ли сможет претендовать на борьбу за одну из двух первых позиций в группе. Однако киприоты способны выстрелить и отобрать очки у любого из соперников по группе в отдельном матче.
Главным тренером команды Кипра является 48-летний израильский специалист Ран Бен Шимон. Почти все футболисты команды выступают в далеко не самом сильном местном чемпионате. Самым известным игроком является Пьерос Сотериу, играющий за датский «Копенгаген». На его счету восемь мячей в 34 матчах за сборную, в текущем сезоне форвард отличился и в матче Лиги Европы с «Зенитом» (1:1).
Сборные России и Кипра встречались между собой в отборочном турнире чемпионата мира 1998 года. Тогда россияне одержали разгромную победу на своем поле (4:0), а выездной матч завершился вничью (1:1). Именно этих двух очков не хватило россиянам для того, чтобы занять первое место. А в стыковых матчах российские футболисты уступили итальянцам и не пробились на чемпионат мира.