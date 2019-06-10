Вторая победа в отборе неминуема? Превью к матчу Евро-2020 Казахстан — Сан-Марино
Сборная Казахстана по футболу встретится с
Сборная Казахстана по футболу встретится с
Прежде сборные этих стран играли только на уровне U-17 — в 2006 году казахстанские юноши победили со счетом 4:0.
В третьем туре текущей квалификации обе команды сыграли не лучшим образом, Казахстан в гостях был разгромлен Бельгией (0:3), а
По итогам трех туров Бельгия набрала девять очков и закрепила лидерство в группе I, на втором и третьем местах с отставанием на три пункта оказались Россия и Шотландия, а после них расположились Кипр и Казахстан, у которых в активе по три балла, тогда как
Впрочем, в предстоящем матче подопечные Михала Билека имеют возможность одержать вторую победу, а заодно поправить свою результативность, сейчас на их счету всего три гола. Понятно, что от них не ждут феерии голов как во встрече России и
Кстати, сборная
Возглавляет худшую сборную мира 66-летний итальянский специалист Франко Варрелла. Большую часть карьеры он провел в клубах из низших итальянских дивизионов. Ранее он уже работал со сборной
Соперник сборной Казахстана не может забить почти два года. Его последний гол был забит в сентябре 2017-го в проигранной игре Азербайджану (1:5) в отборочном турнире ЧМ-2018.
За 33 года
Напомним, матч Казахстан —
Руслан Ошуров