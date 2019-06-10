Вторая победа в отборе неминуема? Превью к матчу Евро-2020 Казахстан — Сан-Марино

Источник: РИА "Новости"

Прежде сборные этих стран играли только на уровне U-17 — в 2006 году казахстанские юноши победили со счетом 4:0.

В третьем туре текущей квалификации обе команды сыграли не лучшим образом, Казахстан в гостях был разгромлен Бельгией (0:3), а Сан-Марино также на выезде потерпело куда более ощутимое поражение от России (0:9). Но самая крупная неудача Сан-Марино пришлась на сентябрь 2006 года в матче против Германии (0:13).

Футбол Евро-2020. Отборочные Группа I, 11.06.2019, 17:00 Казахстан - Сан-Марино -

По итогам трех туров Бельгия набрала девять очков и закрепила лидерство в группе I, на втором и третьем местах с отставанием на три пункта оказались Россия и Шотландия, а после них расположились Кипр и Казахстан, у которых в активе по три балла, тогда как Сан-Марино с тремя поражениями в пассиве замкнуло турнирную таблицу.

Сан-Марино остается в группе единственной командой, не набравшей ни одного очка и к тому же не забившей ни одного гола. Плюс у нее самая пропускаемая оборона — 16 мячей. К слову, у Казахстана второй показатель по «дырявой» защите — семь мячей.

Впрочем, в предстоящем матче подопечные Михала Билека имеют возможность одержать вторую победу, а заодно поправить свою результативность, сейчас на их счету всего три гола. Понятно, что от них не ждут феерии голов как во встрече России и Сан-Марино, но побеждать она обязана убедительно. Как-никак в рейтинге располагаются на более высоком месте — 116-м, Сан-Марино — на последнем, 211-м.

Кстати, сборная Сан-Марино никогда еще не летала на игру так далеко (4 400 км), так что из этого хозяева должны извлечь дополнительную выгоду в плане итогового результата.

Возглавляет худшую сборную мира 66-летний итальянский специалист Франко Варрелла. Большую часть карьеры он провел в клубах из низших итальянских дивизионов. Ранее он уже работал со сборной Сан-Марино, которую заново принял в начале 2018 году после десятилетнего перерыва. В Лиге наций его футболисты проиграли все шесть игр, не забив ни одного гола, пропустив при этом в свои ворота 16 мячей.

Соперник сборной Казахстана не может забить почти два года. Его последний гол был забит в сентябре 2017-го в проигранной игре Азербайджану (1:5) в отборочном турнире ЧМ-2018.

За 33 года Сан-Марино только в пяти матчах не проигрывало. И одержало только одну победу — в 2004-м над Лихтенштейном (1:0). Правда, данная встреча была товарищеской, в то время как в официальных ни разу не выигрывало.

Напомним, матч Казахстан — Сан-Марино пройдет 11 июня на стадионе «Астана Арена». Начало — в 20:00 по местному времени.