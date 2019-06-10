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13:37 (мск), источник: Vesti.kz

«Весь матч был под нашим контролем». Игроки сборной Бельгии о разгроме Казахстана в отбое на Евро-2020

Сборная Казахстана крупно уступила в матче с Бельгией, прошедшего в рамках квалификации Евро-2020. Команда Роберто Мартинеса набрала девять очков в трех играх и возглавляет таблицу в своей отборочной группе. Vesti.kz представляет комментарии Тоби Алдервейрелда, Тимоти Кастанье и Кевина де Брюйне, которые рассказали о своих впечатлениях от встречи с казахстанской командой.

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Источник: AFP 2019

Тоби Алдервейрелд:

— Казахстан выиграл со счетом 3:0 у Шотландии, если у вас не будет качества и боевого духа, то всегда может случиться что-то сумасшедшее. Мы весь матч хотели забить еще, у нас были возможности. И если бы они могли предложить контригру, их вера возросла бы. Но мы этого не допустили. (sporza.be).

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Тимоти Кастань:

—  Очень горжусь, что забил гол. Также пытался ассистировать партнерам, были моменты, но Лукаку не смог переиграть вратаря. Я заменил Менье, поскольку у него была травма ранее, в то время как у меня был хороший конец сезона. Я думаю, что тренер посмотрел на уровень формы. Мы знаем, что у каждого есть шанс, это позитивный момент. (sporza.be).

Кевин Де Брюйне:

— Мы сделали то, что должны были. Согласен, это был наш не лучший матч, это было что-то вроде поиска игры. Но надо помнить, что большинство из нас не играли в течение трех недель. Весь матч был под нашим контролем. Теперь время игры с Шотландией. Потому что все хотят хорошо закрыть этот период. (voetbalnieuws.be).

Напомним, что сборная Казахстана на данный момент занимает пятое место в группе I, набрав три очка по итогам трех игр. В ближайший вторник, 11 июня, подопечные Михала Билека сыграют на «Астана Арене» против сборной Сан-Марино.

Алибек Кабенов  

Бельгия
3:0
Первый тайм: 2:0
Казахстан
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I8.06.2019, 21:45 (МСК UTC+3)King Baudouin
Главные тренеры
Роберто МартинесМихал Билек
Голы
Дрис Мертенс11′
Тимоти Кастань14′
Ромелу Лукаку50′
Составы команд
1Тибо Куртуа
12Дмитрий Непогодов
2Тоби Алдервейрелд
2Сергей Малый
5Ян Фертонген
4Темирлан Ерланов
21Тимоти Кастань
21Абзал Бейсебеков
37′
6Аксель Витсель
23Александр Марочкин
16Торган Азар
10Георгий Жуков
10Эден Азар
11Ян Вороговский
75′
14Дрис Мертенс
14Юрий Перцух
4Венсан Компани
78′
5Исламбек Куат
45+1′78′
3Томас Фермален
8Асхат Тагыберген
7Кевин Де Брейне
67′
3Тохтар Жангылышбай
45′
8Юри Тилеманс
9Бауыржан I Исламхан
9Ромелу Лукаку
72′
20Максим Федин
66′
23Миши Батшуайи
17Абат Аймбетов
Статистика
0Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
27Удары (всего)5
12Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
13Угловые1
8Фолы11
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяИрфан Пельто(Босния и Герцеговина)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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