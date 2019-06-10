«Весь матч был под нашим контролем». Игроки сборной Бельгии о разгроме Казахстана в отбое на Евро-2020

Источник: AFP 2019

Тоби Алдервейрелд:

— Казахстан выиграл со счетом 3:0 у Шотландии, если у вас не будет качества и боевого духа, то всегда может случиться что-то сумасшедшее. Мы весь матч хотели забить еще, у нас были возможности. И если бы они могли предложить контригру, их вера возросла бы. Но мы этого не допустили. (sporza.be).

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Тимоти Кастань:

— Очень горжусь, что забил гол. Также пытался ассистировать партнерам, были моменты, но Лукаку не смог переиграть вратаря. Я заменил Менье, поскольку у него была травма ранее, в то время как у меня был хороший конец сезона. Я думаю, что тренер посмотрел на уровень формы. Мы знаем, что у каждого есть шанс, это позитивный момент. (sporza.be).

Кевин Де Брюйне:

— Мы сделали то, что должны были. Согласен, это был наш не лучший матч, это было что-то вроде поиска игры. Но надо помнить, что большинство из нас не играли в течение трех недель. Весь матч был под нашим контролем. Теперь время игры с Шотландией. Потому что все хотят хорошо закрыть этот период. (voetbalnieuws.be).

Напомним, что сборная Казахстана на данный момент занимает пятое место в группе I, набрав три очка по итогам трех игр. В ближайший вторник, 11 июня, подопечные Михала Билека сыграют на «Астана Арене» против сборной Сан-Марино.