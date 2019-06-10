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13:43 (мск), источник: ТАСС

Турция посчитала неприемлемой задержку футболистов сборной в аэропорту Исландии

ТАСС, 10 июня. Власти Турции считают неприемлемым инцидент с длительной задержкой в аэропорту Рейкьявика футболистов национальной сборной страны, прилетевших на отборочный матч чемпионата Европы — 2020 с командой Исландии. Об этом в понедельник на личной странице в Twitter заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

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Источник: AFP 2019
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Ранее футболист сборной Турции Бурак Йылмаз пожаловался на личной странице в Instagram, что команду на протяжении трех часов не выпускали из аэропорта, позднее пост был удален. Как сообщил телеканал TRT, исландские сотрудники таможни затянули паспортный контроль на 3 часа, тщательно обыскав багаж спортсменов. Футболисты Эмре Белезоглу и Йылмаз назвали «хамством» подобное обращение к ним. После окончания всех процедур в аэропорту турецкие спортсмены были доставлены в отель.

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«Неуважение, проявленное к нашей национальной сборной, неприемлемо, будут приняты меры, усилия уже начаты. Наше государство и народ рядом со своей сборной, но самый красивый ответ наши футболисты дадут на поле», — написал Калын.

«Проблема, с которой столкнулась наша национальная команда в аэропорту Исландии, неприемлема как с дипломатической, так и с человеческой точки зрения. Не должно быть сомнений, что будут приняты все меры», — написал в своем Twitter министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Матч сборных Исландии и Турции пройдет 11 июня в Рейкьявике.

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