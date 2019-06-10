Исламхан рассказал о матче с Бельгией и своем состоянии перед игрой с Сан-Марино
Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан перед домашним матчем с
Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан перед домашним матчем с
— Готов ли играть 90 минут?
— Да, я готов. Физически тяжело, но в этой игре я буду готов на все 100 процентов.
— Что думаете об игре с Бельгией?
— Всегда приятно играть против одной из лучших команд мира. Парни старались. Но сейчас все мысли о
Напомним, матч отборочного раунда чемпионата Европы между Казахстаном и