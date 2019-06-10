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14:36 (мск), источник: Vesti.kz

Исламхан рассказал о матче с Бельгией и своем состоянии перед игрой с Сан-Марино

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан перед домашним матчем с Сан-Марино в отборе на Евро-2020 рассказал о своей готовности к игре, передает корреспондент Vesti.kz.

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— Готов ли играть 90 минут?
— Да, я готов. Физически тяжело, но в этой игре я буду готов на все 100 процентов.

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— Что думаете об игре с Бельгией?
— Всегда приятно играть против одной из лучших команд мира. Парни старались. Но сейчас все мысли о Сан-Марино, — сказал Исламхан, который отыграл против бельгийцев второй тайм.

Напомним, матч отборочного раунда чемпионата Европы между Казахстаном и Сан-Марино пройдет завтра, 11 июня. Встреча на «Астана-Арене» начнется в 20:00 по столичному времени. Отечественные футболисты набрали три очка в трех играх, а игроки из Сан-Марино проиграли все матчи с общим счетом 0:16.

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