Черчесов ожидает непростой игры в матче отбора Евро-2020 с командой Кипра

Матч Россия — Кипр пройдет во вторник на стадионе «Нижний Новгород», начало — 21:45 мск.
«Дело в том, что у нас все тренировки перед игрой в 12 часов, сегодня — не исключение. Сейчас будет восстановление, вечером — теория, а жара — так это футбол, летний вид спорта. Спасибо, что напомнили о ничьей с Кипром (в рамках отборочного турнира чемпионата мира 1998 года, когда россияне сыграли со счетом 1:1 — прим. ТАСС), я об этом помню. Завтра будет непростой матч», — сказал Черчесов.
В турнирной таблице группы I сборная России набрала шесть очков в трех матчах, занимая второе место. Лидирует в группе сборная Бельгии, в активе которой девять очков.