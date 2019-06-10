Черчесов ожидает непростой игры в матче отбора Евро-2020 с командой Кипра

«Дело в том, что у нас все тренировки перед игрой в 12 часов, сегодня — не исключение. Сейчас будет восстановление, вечером — теория, а жара — так это футбол, летний вид спорта. Спасибо, что напомнили о ничьей с Кипром (в рамках отборочного турнира чемпионата мира 1998 года, когда россияне сыграли со счетом 1:1 — прим. ТАСС), я об этом помню. Завтра будет непростой матч», — сказал Черчесов.