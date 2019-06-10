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14:38 (мск), источник: ТАСС

Черчесов ожидает непростой игры в матче отбора Евро-2020 с командой Кипра

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июня. /ТАСС/. Матч командой Кипра в рамках отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года ожидается непростым. Об этом журналистам рассказал на предматчевой пресс-конференции в понедельник главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

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Источник: РИА "Новости"

Матч Россия — Кипр пройдет во вторник на стадионе «Нижний Новгород», начало — 21:45 мск.

«Дело в том, что у нас все тренировки перед игрой в 12 часов, сегодня — не исключение. Сейчас будет восстановление, вечером — теория, а жара — так это футбол, летний вид спорта. Спасибо, что напомнили о ничьей с Кипром (в рамках отборочного турнира чемпионата мира 1998 года, когда россияне сыграли со счетом 1:1 — прим. ТАСС), я об этом помню. Завтра будет непростой матч», — сказал Черчесов.

В турнирной таблице группы I сборная России набрала шесть очков в трех матчах, занимая второе место. Лидирует в группе сборная Бельгии, в активе которой девять очков.

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