«Обязаны брать три очка». Билек — о матче с Сан-Марино, игре с Бельгией, дебютантах и Меркеле
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Михал Билек перед домашним матчем с
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Михал Билек перед домашним матчем с
— Какую оценку можете выставить за матч с Бельгией? Что можете сказать о команде
— Мы знали, кто нам противостоит. Соперник заслуженно победил. У меня нет претензий к игрокам — они старались, но соперник был сильнее.
Завтра будет большая разница с прежним матчем. Мы играли в обороне, а наш соперник атаковал. А завтра будет
— А оценку можно поставить?
— То, как тренер видел игру, останется в раздевалке.
— Оцените игру дебютантов.
— Я доволен игрой всех трех дебютантов. Аймбетов вышел и показал себя хорошо, у него были хорошие моменты. Двое других игроков показали, что на них тоже можно рассчитывать.
— Вы можете уже делать выводы, ведь отработали уже время в Казахстане. Есть вещи, которыми вы недовольны? И оцените уровень национального первенства.
— Последние два матча показали, что мы еще не на уровне России и Бельгии. Нам еще много работать. С другой стороны, мы хорошо сыграли с Шотландией.
— Почему в расширенный состав не попал Роман Муртазаев? И удалось ли за недельный сбор решить проблемы с функциональной готовностью игроков «Кайрата» и «Астаны»?
— По Муртазаеву — есть игроки, которые выглядят лучше. У футболистов «Кайрата» результаты пошли верх, как и у игроков «Астаны».
— Кто прибыл из тех, кто выбыл раньше?
— Только один прибыл — Дмитрий Шомко.
— Меркель так сильно простужен, что и ко второй игре не приехал?
— Его не было на сборе, потому что у него были проблемы. Заболел он и доктор запретил ему ехать в команду, чтобы он не принес
— Мы сыграли с топовыми соперниками — теперь ясно за что мы боремся?
— Хорошо, что в первом матче победили. Сейчас играем с командой, с которой обязаны брать три очка.
— Россия побила рекорд, когда победила
— Мы хотим победить и не будем смотреть на счет. Каждый матч новый и имеет свою историю.
Напомним, матч отборочного раунда чемпионата Европы между Казахстаном и