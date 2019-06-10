«Обязаны брать три очка». Билек — о матче с Сан-Марино, игре с Бельгией, дебютантах и Меркеле

Источник: AP 2019

— Какую оценку можете выставить за матч с Бельгией? Что можете сказать о команде Сан-Марино с учетом разницы забитых и пропущенных мячей?

— Мы знали, кто нам противостоит. Соперник заслуженно победил. У меня нет претензий к игрокам — они старались, но соперник был сильнее.

Завтра будет большая разница с прежним матчем. Мы играли в обороне, а наш соперник атаковал. А завтра будет по-другому — мы хотим больше атаковать и выиграть матч.

— А оценку можно поставить?

— То, как тренер видел игру, останется в раздевалке.

— Оцените игру дебютантов.

— Я доволен игрой всех трех дебютантов. Аймбетов вышел и показал себя хорошо, у него были хорошие моменты. Двое других игроков показали, что на них тоже можно рассчитывать.

— Вы можете уже делать выводы, ведь отработали уже время в Казахстане. Есть вещи, которыми вы недовольны? И оцените уровень национального первенства.

— Последние два матча показали, что мы еще не на уровне России и Бельгии. Нам еще много работать. С другой стороны, мы хорошо сыграли с Шотландией.

— Почему в расширенный состав не попал Роман Муртазаев? И удалось ли за недельный сбор решить проблемы с функциональной готовностью игроков «Кайрата» и «Астаны»?

— По Муртазаеву — есть игроки, которые выглядят лучше. У футболистов «Кайрата» результаты пошли верх, как и у игроков «Астаны».

— Кто прибыл из тех, кто выбыл раньше?

— Только один прибыл — Дмитрий Шомко.

— Меркель так сильно простужен, что и ко второй игре не приехал?

— Его не было на сборе, потому что у него были проблемы. Заболел он и доктор запретил ему ехать в команду, чтобы он не принес что-то в команду.

— Мы сыграли с топовыми соперниками — теперь ясно за что мы боремся?

— Хорошо, что в первом матче победили. Сейчас играем с командой, с которой обязаны брать три очка.

— Россия побила рекорд, когда победила Сан-Марино. Сможем ли мы побить свой рекорд?

— Мы хотим победить и не будем смотреть на счет. Каждый матч новый и имеет свою историю. Сан-Марино хорошо сыграл с Шотландией дома — при счете 0:1 у них было два-три момента, чтобы отличиться.