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15:18 (мск), источник: ТАСС

В России не будет отдельных пунктов продажи билетов на ЧЕ-2020 по футболу

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Билеты на матчи чемпионата Европы 2020 года по футболу нельзя будет приобрести в отдельных пунктах продажи в России. Об этом ТАСС в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе российской части оргкомитета.

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Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея европейского первенства пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах, Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал.

«Единственный ресурс, на котором можно заказать билеты, — официальный сайт турнира euro2020.com. Прием заявок на приобретение билетов продлится с 12 июня по 12 июля, в случае, если число заявок превысит число билетов, предназначенных для реализации в рамках первого этапа, выигравшие заявки определит жеребьевка — аналогичный подход был и у ФИФА во время чемпионата мира. Главное отличие — билеты будут электронными, они будут доставляться через специальное билетное приложение УЕФА для мобильных устройств. Ограничений по географии в рамках билетной программы не будет — купить билеты на матчи Евро-2020 можно будет из любой точки земного шара», — заявили в пресс-службе.

Санкт-Петербург принимал игры чемпионата мира 2018 года и Кубка конфедераций — 2017.

Также матчи чемпионата Европы 2020 года пройдут в следующих городах: Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

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