В России не будет отдельных пунктов продажи билетов на ЧЕ-2020 по футболу

«Единственный ресурс, на котором можно заказать билеты, — официальный сайт турнира euro2020.com. Прием заявок на приобретение билетов продлится с 12 июня по 12 июля, в случае, если число заявок превысит число билетов, предназначенных для реализации в рамках первого этапа, выигравшие заявки определит жеребьевка — аналогичный подход был и у ФИФА во время чемпионата мира. Главное отличие — билеты будут электронными, они будут доставляться через специальное билетное приложение УЕФА для мобильных устройств. Ограничений по географии в рамках билетной программы не будет — купить билеты на матчи Евро-2020 можно будет из любой точки земного шара», — заявили в пресс-службе.