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15:19 (мск), источник: ТАСС

Черчесов допускает изменения в составе сборной РФ по футболу в матче против киприотов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не исключает того, что в составе на отборочный матч чемпионата Европы 2020 года против команды Кипра будут внесены изменения по сравнению с игрой со сборной Сан-Марино. Об этом специалист заявил на предматчевой пресс-конференции.

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В субботу сборная России выиграла у команды Сан-Марино со счетом 9:0. Матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 прошел в Саранске.

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«Планируется ли ротация? Не знаю такого слова, — сказал Черчесов. — Завтра есть конкретный матч, у нас есть игроки — кто-то из них готов чуть лучше, кто-то чуть хуже. У каждого есть свои сильные стороны — как у нас, так и у соперника».

«Возможно, будут изменения — сегодняшний вечер нам покажет, медицина тоже сделает свои заключения. Все нюансы будут учитываться. Надеюсь, все будут готовы, и тогда придется поломать голову [над составом]», — добавил он.

В матче против сборной Сан-Марино на поле с первых минут вышли следующие игроки: вратарь Маринато Гилерме, защитники Марио Фернандес, Андрей Семенов, Георгий Джикия и Федор Кудряшов, полузащитники Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Антон и Алексей Миранчуки, Александр Головин и нападающий Артем Дзюба.

Матч между сборными России и Кипра состоится 11 июня в Нижнем Новгороде, начало игры — 21:45 мск.

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