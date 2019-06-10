Стоимость состава Сан-Марино оказалась вдвое ниже цены молодого игрока «Актобе» из сборной Казахстана
Состав сборной
Состав сборной
Так, вратарь итальянской «Новары» Элиа Бенедеттини стоит 100 тысяч евро, а защитник
У сборной Казахстана, сыгравшей неудачно с Бельгией (0:3), самым дешевым игроком считается 23-летний форвард «Актобе» Абат Аймбетов — 250 тысяч евро. Но даже его цена оказалась вдвое выше стоимости состава
Напомним, матч Казахстан —
В группе I после трех туров с девятью очками лидирует Бельгия, на втором и третьем местах с отставанием на три пункта идут Россия и Шотландия, а после них располагаются Кипр и Казахстан, у которых в активе по три балла, тогда как