Стоимость состава Сан-Марино оказалась вдвое ниже цены молодого игрока «Актобе» из сборной Казахстана

У сборной Казахстана, сыгравшей неудачно с Бельгией (0:3), самым дешевым игроком считается 23-летний форвард «Актобе» Абат Аймбетов — 250 тысяч евро. Но даже его цена оказалась вдвое выше стоимости состава Сан-Марино, проведшего встречу с россиянами в Саранске.

В группе I после трех туров с девятью очками лидирует Бельгия, на втором и третьем местах с отставанием на три пункта идут Россия и Шотландия, а после них располагаются Кипр и Казахстан, у которых в активе по три балла, тогда как Сан-Марино с тремя поражениями в пассиве замыкает турнирную таблицу.