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15:26 (мск), источник: Vesti.kz

Стоимость состава Сан-Марино оказалась вдвое ниже цены молодого игрока «Актобе» из сборной Казахстана

Состав сборной Сан-Марино сформирован игроками из местного чемпионата и низших итальянских дивизионов. Из них, кто сыграл в последнем матче с Россией в рамках отбора к Евро-2020, только двое имели трансферную стоимость, передает корреспондент Vesti.kz.

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Так, вратарь итальянской «Новары» Элиа Бенедеттини стоит 100 тысяч евро, а защитник сан-маринского «Тре Пенне» Мирко Палацци — 25 тысяч евро.

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У сборной Казахстана, сыгравшей неудачно с Бельгией (0:3), самым дешевым игроком считается 23-летний форвард «Актобе» Абат Аймбетов — 250 тысяч евро. Но даже его цена оказалась вдвое выше стоимости состава Сан-Марино, проведшего встречу с россиянами в Саранске.

Напомним, матч Казахстан — Сан-Марино пройдет 11 июня на стадионе «Астана Арена». Начало — в 20:00 по местному времени.

В группе I после трех туров с девятью очками лидирует Бельгия, на втором и третьем местах с отставанием на три пункта идут Россия и Шотландия, а после них располагаются Кипр и Казахстан, у которых в активе по три балла, тогда как Сан-Марино с тремя поражениями в пассиве замыкает турнирную таблицу.

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