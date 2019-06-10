Тренер худшей сборной мира: После поражения 0:9 серьезно относимся к Казахстану
Главный тренер сборной
Главный тренер сборной
— О прошедшем матче — чувствовалась в классе разница, но я бы не сказал, что нам не хватило топлива. Тут вопрос психологии. И еще — мы играем второй спаренный матч далеко от дома. Чувствуется и разница во времени — даже с Россией, — поделился Варелла.
— После такого тяжелого поражения нет ли желания сменить игроков, внести
— Это тяжелое поражение случилось не
— Что вы знаете о сборной Казахстана?
— За сборную Казахстана говорит ее место в рейтинге. И Лигу наций вы провели на хорошем уровне. Да, сменился тренер — новый специалист привнес другую тактику в пять защитников. Мы, особенно после такого крупного поражения, серьезно относимся к команде Казахстана. У вас сильный тренер и сильные футболисты. Могу сказать только хорошее.
— Проблема ли будет играть на искусственном поле?
— Половина сборной
— К чему вы готовитесь завтра, ведь ранее сказали о психологической проблеме, но есть еще и физическая составляющая?
— Поражение от России было психологически было тяжелым, но и раньше
Напомним, матчевая встреча Казахстана с