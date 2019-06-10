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17:25 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер худшей сборной мира: После поражения 0:9 серьезно относимся к Казахстану

Главный тренер сборной Сан-Марино по футболу Франко Варрелла перед матчем с Казахстаном в отборе на Евро-2020 рассказал, с какой проблемой столкнулся после разгромного поражения от России, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Vesti.kz

— О прошедшем матче — чувствовалась в классе разница, но я бы не сказал, что нам не хватило топлива. Тут вопрос психологии. И еще — мы играем второй спаренный матч далеко от дома. Чувствуется и разница во времени — даже с Россией, — поделился Варелла.

— После такого тяжелого поражения нет ли желания сменить игроков, внести что-то новое?

— Это тяжелое поражение случилось не из-за нетренированности футболистов. Я бы сказал, что мне важнее, как они отойдут психологически и физически. Посмотрю, как игроки будут себя чувствовать на тренировке. Возможно, что будут изменения.

— Что вы знаете о сборной Казахстана?

— За сборную Казахстана говорит ее место в рейтинге. И Лигу наций вы провели на хорошем уровне. Да, сменился тренер — новый специалист привнес другую тактику в пять защитников. Мы, особенно после такого крупного поражения, серьезно относимся к команде Казахстана. У вас сильный тренер и сильные футболисты. Могу сказать только хорошее.

— Проблема ли будет играть на искусственном поле?

— Половина сборной Сан-Марино играет в чемпионате страны. Другая играет в Италии. Чемпионат Сан-Марино играют на искусственном поле. Сложнее было Шотландии, которая приезжала в марте. Если завтра будет негативный результат, то искусственное поле не станет ему причиной.

— К чему вы готовитесь завтра, ведь ранее сказали о психологической проблеме, но есть еще и физическая составляющая?

— Поражение от России было психологически было тяжелым, но и раньше Сан-Марино крупно проигрывала. Моя задача в том, чтобы такого крупного поражения больше не было. Я хочу, чтобы они сделали на поле все и не имели вопросов к себе по самоотдаче.

Напомним, матчевая встреча Казахстана с Сан-Марино в рамках отбора на Евро-2020 пройдет завтра, 11 июня. Настроем на игру, которая состоится на «Астана-Арене», поделился главный тренер отечественной команды Михал Билек. Готов помочь сборной и лидер «Кайрата» Бауыржан Исламхан.

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