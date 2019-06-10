Уже не аутсайдеры. Стоит ли опасаться сборной Кипра?

Источник: AFP 2019

Когда сборная России в гостях сыграла вничью с Кипром (1:1) в отборе к ЧМ-1998, казалось, что это ужас-ужас-ужас. Нет, киприоты уже не были абсолютными аутсайдерами вроде нынешних Сан-Марино или Гибралтара, но победа над ними считалась делом само собой разумеющимся и любой другой результат расценивался как полнейший провал.

На следующий день после матча «Спорт-Экспресс» вышел с заголовком «Поражение со счетом 1:1». Окончательно всех добила три дня спустя, 1 апреля, шутка в выпуске спортивных новостей на Первом канале — мол, Кипру засчитали техническое поражение в матче с Россией. В то время люди еще верили телевизору…

Футбол Евро-2020. Отборочные Группа I, 11.06.2019, 21:45 Россия - Кипр -

Выше Польши и Шотландии

За прошедшие 20 лет статус островной сборной существенно изменился. Последнее время она стабильно одерживает по 2−3 победы в отборочных турнирах. Так, в квалификации к ЧЕ-2016 киприоты набрали 12 очков, к ЧМ-2018 — 10. То есть сейчас команда скорее ближе к статусу середняка, чем аутсайдера. При жеребьевке отборочного турнира ЧЕ-2020 Кипр был в четвертой корзине — вместе с Румынией, Грецией, Словенией, Черногорией, Албанией.

Дошло до того, что в июле прошлого года в газете Сyprus Mail даже появилась статья с заголовком «Может ли Кипр пробиться на чемпионат мира?» Понятно, что не прямо сейчас, а лет через 10. Автор предлагал меры в духе «за все хорошее против всего плохого» — развивать инфраструктуру, вкладываться в детско-юношеский футбол, искать возможности для отъезда лучших местных игроков в сильнейшие европейские лиги и так далее. И задавался вопросом — раз Исландия с куда меньшим населением и худшим климатом смогла, то почему у нас не должно получиться?

Успехи кипрских клубов еще заметнее. Достаточно вспомнить АПОЭЛ, который в сезоне-2011/12 играл в четвертьфинале Лиги чемпионов (высота, которая за последние 10 лет покорилась только одной российской команде — ЦСКА в сезоне-2009/10). «Аполлон» и АЕК регулярно выступают в групповом турнире Лиги Европы и не являются там статистами. В таблице коэффициентов УЕФА Кипр занимает 18-е место, между Швейцарией и Сербией, и опережает, например, Шотландию и Польшу.

Георгиос Эфрем | Источник: Reuters

Засилье легионеров

Хотя есть и оборотная сторона. Главный тренер сборной израильтянин Ран Бен Шимон регулярно жалуется на скудный выбор игроков — местные клубы под завязку забиты легионерами. 66,2% футболистов в чемпионате Кипра — иностранцы, и это один из самых высоких показателей в Европе. Есть, правда, правило, что в матчах местной лиги на поле должно быть минимум два киприота. В противном случае — штраф. Сумма смешная — 1500 евро за «лишнего» легионера. Клубы обычно предпочитают спокойно заплатить и не мучиться.

И, кстати, в рейтинге ФИФА, как к нему не относись, Кипр занимает только 89-е место — между Оманом и Габоном, ниже Люксембурга и Кюрасао.

Тем не менее до начала отборочного турнира ЧЕ-2020 перед командой была поставлена задача пробиться в финальную часть. На острове верят, что нынешнее поколение игроков, имеющее хороший европейский опыт на клубном уровне, способно достичь чего-то серьезного и в сборной. В этом составе киприотов действительно есть несколько интересных футболистов.

Константинос Лайфис | Источник: Reuters

Без капитана «Ювентуса»

Пожалуй, главная звезда команды прямо сейчас — 26-летний центральный защитник Константинос Лайфис, выступающий в Бельгии за «Стандард». При случае он способен сыграть и в середине поля. Пишут, что на него обратили внимание клубы из Италии и Германии.

Кроме того, выделяются два игрока группы атаки — 29-летний воспитанник лондонского «Арсенала» Георгиос Эфрем, сейчас выступающий за АПОЭЛ, и 26-летний центрфорвард Пьерос Сотириу из «Копенгагена». За два сезона он забил в чемпионате Дании 16 голов, притом что большую часть нынешнего Сотириу пропустил из-за травм.

Про Эфрема его партнер по сборной Стелиос Деметриу говорит так: «В хороший день у него хватит мастерства, чтобы решить исход матча с любым соперником».

Мог бы здорово помочь команде 21-летний полузащитник Григорис Кастонос — капитан молодежного состава «Старой синьоры», который в апреле дебютировал и за первый состав туринцев, но он травмирован.