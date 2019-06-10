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18:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Чемпионат Европы среди непризнанных государств закончился драмой. Победила Южная Осетия

На финале собралось больше 10 тысяч человек. Турнир выиграла команда, в которую никто не верил. На последних секундах осетинский вратарь парировал пенальти.

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Источник: instagram.com/conifaofficial/

Пока все футбольные фанаты Европы были сосредоточены на «Финале четырех» Лиги наций и отборочных матчах к ЧЕ-2020, в Нагорном Карабахе завершился чемпионат Европы среди непризнанных государств. Турнир проходил с 1 по 9 июня и закончился победой сборной Южной Осетии, которая в финале оказалась сильнее Западной Армении — 1:0. Единственный гол на 64-й минуте забил Ибрагим Бараев. Бронзовым призером стала сборная Абхазии, в серии пенальти одолевшая сборную Чамерии (территория на стыке южной Албании и северо-западной Греции) со счетом 5:4.

Что это за турнир?

Чемпионат Европы среди непризнанных государств проводится с 2015 года под эгидой CONIFA — Конфедерации независимых футбольных ассоциаций, основанной в 2013 году. Сегодня членами конфедерации являются 40 стран, включая Абхазию, Тибет, Южную Осетию, Нагорный Карабах, Закарпатье, ДНР, ЛНР, Приднестровье и даже Гренландию. Рейтинг CONIFA возглавляет сборная Окситании — область на стыке южной Франции, Испании и Италии. В этом году турнир проводился в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, и на него Окситания не приехала.

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А кто был?

В Арцах (армянское название Нагорного Карабаха) приехало восемь сборных, которые сформировали две группы по четыре команды. По две лучшие выходили в полуфинал.

В группе А выступали Абхазия (территория Грузии, признанная Россией независимым государством), а также Чамерия (прибрежные районы Южной Албании и Северо-Западной Греции), Арцах и Лапландия (сборная саамов, живущих на территории Норвегии, Швеции, Финляндии и России, народное самоназвание региона — Сапми). В группе В играли двукратный чемпион Европы сборная Падании (название Пьемонта, Ломбардии и других северных областей Италии), а еще команды Южной Осетии (территория Грузии, признана Россией независимым государством), Западной Армении (бывшая территория Армении, входящая в состав Турции) и Секейского края (территория Румынии).

В графу «могли приехать, но не приехали» попали сразу несколько сборных — графство Ницца, Сардиния, Закарпатье, Сомалиленд, команды ДНР и ЛНР.

Футбол вне политики?

К сожалению, не в этом случае. Еще до начала чемпионата Европы азербайджанская община Нагорного Карабаха подала протест в Конфедерацию независимых футбольных ассоциаций с осуждением места проведения и состава участников первенства. Сборная Закарпатья и вовсе не приехала на турнир из-за проблем с украинскими властями.

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Антураж присутствует, профессионалы — тоже

Несмотря на немногочисленный состав участников и практические полное отсутствие внимания СМИ, в Нагорном Карабахе чемпионат Европы вызвал немалый интерес. Финальный матч на стадионе в Степанакерте посетили почти 12 тысяч зрителей, которые стали свидетелями настоящего триллера. Вратарь Южной Осетии на пятой добавленной ко второму тайму минуте отразил пенальти от футболиста Западной Армении и сохранил державшийся с середины второго тайма счет 1:0.

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Также среди футболистов были и рекордсмены. Андреа Рота, 42-летний нападающий сборной Падании, стал первым футболистом, забивавшим на каждом турнире CONIFA. А за некоторые сборные и вовсе выступали известные футболисты. За Паданию — известный по выступлениям за «Брешию», «Сампдорию» и «Лацио» литовец Марюс Станкявичус. Сборную Абхазии тренирует Беслан Аджинджал. А победителями с бровки руководил поигравший в ПФЛ Сослан Кочиев. После турнира он сказал, что в его команде собрались мужчины, которые очень сильны духом: «Мы выигрываем не только духом, но и футболом. Вы и сами это видели. А что касается будущего, я надеюсь, что наша игра здесь стимулирует позитивные перемены в Южной Осетии. Я думаю, уже сейчас мы показали очень хороший результат. В нас ведь никто не верил — думали, что мы приехали просто отбывать номер, для галочки».

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