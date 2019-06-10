Головин ответил на шутку чемпиона мира об отсутствии голов в матче с Сан-Марино

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Головин заявил, что постарается ответить Фабрегасу на поле в матче против национальной команды Кипра. При этом российский хавбек отметил, что для него в первую очередь важно, чтобы выигрывала сборная России.

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Ранее 10 июня Фабрегас шуткой отреагировал на победу сборной России над Сан-Марино со счетом 9:0. Футболист задался вопросом, почему Головин не забил ни одного из девяти мячей.

8 июня сборная России, разгромив Сан-Марино в рамках отборочного турнира чемпионата Европы, одержала самую крупную победу в своей истории. Головин, ведущий атакующий полузащитник российской команды, провел на поле весь матч, но не сумел отметиться забитым мячом.