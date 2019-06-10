Испания — Швеция: Классон выйдет в старте гостей
Сборные Испании и Швеции объявили стартовые составы на матч отборочного турнира к чемпионату Европы-2020, информирует официальный сайт УЕФА. Встреча пройдет в Мадриде, начало — в 21.45 (мск).
Сборные Испании и Швеции объявили стартовые составы на матч отборочного турнира к чемпионату Европы-2020, информирует официальный сайт УЕФА. Встреча пройдет в Мадриде, начало — в 21.45 (мск).
В составе сборной Швеции с первых минут встречу начнет полузащитник «Краснодара» Виктор Классон.
Стартовый состав Испании: Аррисабалага — Карвахаль, Мартинес, Рамос, Альба — Бускетс, Руис, Парехо — Иско, Родриго, Асенсио.
Стартовый состав Швеции: Ульсен — Лустиг, Хеландер, Янссон, Аугустинссон — Квайсон, Ларссон, Экдаль, Классон — Берг, Форсберг.