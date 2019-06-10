Все еще думаете, что сыграет Чалов?
Во вторник сборная России встретится с Кипром в 4-м туре отборочного турнира Евро-2020. В отличие от прошлого матча с
Во вторник сборная России встретится с Кипром в 4-м туре отборочного турнира Евро-2020. В отличие от прошлого матча с
Раньше за жарой ездили на Кипр. Теперь Кипр приехал в нашу жару и, очевидно, обалдел. Такой бани, какая сейчас стоит в Нижнем, и на этом теплом острове не всегда бывает. Асфальт вокруг арены плавится, народ вялый и полуголый, а ветер на стрелке Оки и Волги — как жар открытой духовки.
И все равно — хорошо. Таким и должно быть лето. Но не сыграет ли погода злую шутку с нашими? Не размягчит ли мышцы, не затуманит ли головы? Киприоты ведь более теплостойкие — там лето круглый год. И мы хорошо помним, как жарким августом 2016-го Тричковскому было комфортно, а вот Аленичеву и его команде — не очень.
Впрочем, сборная и «Спартак» (тем более тот) — это совсем разные истории. К тому же нижегородская арена оснащена
— Дело в том, что у нас все предыгровые в 12, — сказал Черчесов на
Тем не менее Кипр предусмотрительно занимался вечером, когда стало чуть прохладнее.
К слову, со времен чемпионата мира арена в Нижнем особенно не изменилась. Даже костюмы у работников стадиона — те же самые, что и год назад, с символикой чемпионата. Вместе с формой, к счастью, остались и прочие приятные бонусы — приветливость, готовность помочь, отсутствие дурацкого формального подхода.
Маленькая деталь — меня не оказалось в списке аккредитованных. Так бывает. И формально девушки на входе в
Билеты еще есть у перекупщиков, и продаются они, разумеется, в два раза дороже номинала.
Увидят ли болельщики такой же фестиваль, как в Саранске? Шансов, честно говоря, немного. Когда Черчесов говорит, что будет сложно, он не лукавит. Кипр хоть и не самая великая футбольная держава, но команда крепкая, в составе есть люди из
И если
А вы говорите — Чалов! Нет, только если ненадолго во втором тайме. Общественное мнение — не то, что может повлиять на Черчесова.