Все еще думаете, что сыграет Чалов?

Источник: Спорт-Экспресс

Раньше за жарой ездили на Кипр. Теперь Кипр приехал в нашу жару и, очевидно, обалдел. Такой бани, какая сейчас стоит в Нижнем, и на этом теплом острове не всегда бывает. Асфальт вокруг арены плавится, народ вялый и полуголый, а ветер на стрелке Оки и Волги — как жар открытой духовки.

И все равно — хорошо. Таким и должно быть лето. Но не сыграет ли погода злую шутку с нашими? Не размягчит ли мышцы, не затуманит ли головы? Киприоты ведь более теплостойкие — там лето круглый год. И мы хорошо помним, как жарким августом 2016-го Тричковскому было комфортно, а вот Аленичеву и его команде — не очень.

Читайте также Уже не аутсайдеры Стоит ли опасаться сборной Кипра?

Впрочем, сборная и «Спартак» (тем более тот) — это совсем разные истории. К тому же нижегородская арена оснащена чем-то очень современным, обдувающим с высоты крыши. Во время предматчевой тренировки, которая началась в полдень, свежие потоки воздуха делали пребывание на стадионе терпимым. Кстати, почему в полдень?

— Дело в том, что у нас все предыгровые в 12, — сказал Черчесов на пресс-конференции. — И в Саранске в 12 проводили, и в Бельгии в 12, и даже во время чемпионата мира в 12. Будет вечером восстановление, потом теория. Жарко? Ну да. Футбол — летний вид спорта, тоже бывает жарко, хотя и не всегда именно так жарко.

Тем не менее Кипр предусмотрительно занимался вечером, когда стало чуть прохладнее.

К слову, со времен чемпионата мира арена в Нижнем особенно не изменилась. Даже костюмы у работников стадиона — те же самые, что и год назад, с символикой чемпионата. Вместе с формой, к счастью, остались и прочие приятные бонусы — приветливость, готовность помочь, отсутствие дурацкого формального подхода.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/5QYXD_BskBQ?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Маленькая деталь — меня не оказалось в списке аккредитованных. Так бывает. И формально девушки на входе в пресс-центр могли запросто развернуть, или же начать звонить по куче номеров, искать старшего, просить подождать. Но они вошли в положение, построили нехитрую логическую цепочку, что человек с ноутбуком и редакционным удостоверением пришел не просто поглазеть на стадион — и пустили. А затем выдали аккредитацию, когда удостоверились, что все в порядке. Надеюсь (и не сомневаюсь), что так же доброжелательно будут относиться к болельщикам. В Нижнем, как и в Саранске, ожидается полный стадион.

Билеты еще есть у перекупщиков, и продаются они, разумеется, в два раза дороже номинала. Кое-что можно найти и в интернете. Купить хорошее место на центральном секторе у вас получится за 3600 рублей. А самый простой ВИП с питанием и выпивкой обойдется в 7 тысяч.

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий Россия разгромила Сан-Марино в отборе Евро-2020

Увидят ли болельщики такой же фестиваль, как в Саранске? Шансов, честно говоря, немного. Когда Черчесов говорит, что будет сложно, он не лукавит. Кипр хоть и не самая великая футбольная держава, но команда крепкая, в составе есть люди из топ-клубов. 22-летний хавбек Георгиу принадлежит «Тоттенхэму» (закончил сезон в аренде в «Леванте»). 21-летний полузащитник Кастанос — «Ювентусу» (он, правда, с Россией не сыграет). Это не значит, что оба станут звездами этих клубов, но качественную подготовку они прошли. В общем, не Сан-Марино.

И если кто-то ждет экспериментов, лучше не обольщаться. Состав, как и в матче с Сан-Марино, будет консервативен. Изменения возможны только в средней линии. Напрашивается выход с первых минут Баринова. Не исключено, Ионов сыграет вместо Алексея Миранчука. Вот, пожалуй, и все.