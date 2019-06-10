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10 июня, источник: ТАСС

Испанские футболисты разгромили шведов в матче отбора ЧЕ-2020

ТАСС, 10 июня. Сборная Испании по футболу одержала крупную победу над командой Швеции со счетом 3:0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

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Источник: Агентство «Москва»

Забитыми мячами отметились Серхио Рамос (63-я минута, с пенальти), Альваро Мората (84, с пенальти) и Микель Ойарсабаль (87). Для Рамоса этот матч стал 165-м в составе сборной Испании, по этому показателю он уступает только вратарю Икеру Касильясу, который провел 167 игр в национальной команде. В середине первого тайма из-за травмы поле покинул полузащитник сборной Швеции Виктор Классон, выступающий за «Краснодар», вместо него вышел Якоб Юханссон.

В других матчах группы F сборная Румынии в гостях разгромила команду Мальты со счетом 4:0, а сборная Норвегии также на выезде оказалась сильнее команды Фарерских островов — 2:0. В турнирной таблице первое место занимает сборная Испании, набрав 12 очков из 12 возможных, далее идут команды Швеции, Румынии (по 7 очков), Норвегии (5), Мальты (3) и Фарерских островов (0).

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В группе A сборная Чехии на своем поле обыграла команду Черногории — 3:0, сборная Косова в гостях переиграла команду Болгарии — 3:2. В турнирной таблице лидерство сохраняет сборная Англии (6), принимавшая участие в финальной стадии Лиги наций и занявшая третье место в турнире, далее расположились команды Чехии (6), Косова (5), Болгарии и Черногории (по 2). Сборная Украины в матче группы B дома переиграла команду Люксембурга — 1:0, а сербские футболисты оказались сильнее литовцев — 4:1. Украинцы лидируют в турнирной таблице (10), следом идут люксембуржцы, сербы (по 4), португальцы (2), в воскресенье ставшие победителями Лиги наций, и литовцы (1).

Лидер группы D также одержал домашнюю победу, сборная Ирландии обыграла команду Гибралтара — 2:0, в другом матче датчане разгромили футболистов из Грузии — 5:1. Ирландцы набрали 10 очков, вторыми идут представители Дании (5), третьими — Швейцарии (4), четвертыми — Грузии (3), замыкает таблицу сборная Гибралтара (0).

Поляки продолжили побеждать

Сборная Польши, как и команда Испании, одержала четвертую победу в четвертом матче квалификации чемпионата Европы, разгромив на своем поле футболистов из Израиля — 4:0. В других встречах группы G австрийцы обыграли команду Северной Македонии — 4:1, словенцы одержали крупную победу над сборной Латвии — 5:0. В турнирной таблице первое место занимает сборная Польши (12), второе — Израиля (7), третье — Австрии (6), четвертое — Словении (5), пятое — Северной Македонии (4), шестое — Латвии (0).

Отборочный турнир чемпионата Европы — 2020 завершится в марте следующего года. По его итогам определятся 24 команды, которые примут участие в финальном турнире. Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинальную встречу.

Испания
3:0
Первый тайм: 0:0
Швеция
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа F10.06.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Santiago Bernabeu, 72205 зрителей
Главные тренеры
Луис ЭнрикеЯнне Андерссон
Голы
Серхио Рамос64′
Альваро Мората85′
Микель Оярсабаль87′
Составы команд
13Кепа Аррисабалага
1Робин Ольсен
2Даниэль Карвахаль
2Микаэль Лустиг
18Жорди Альба
24′
6Людвиг Аугустинссон
15Серхио Рамос
3Филип Хеландер
21Даниэль Парехо
18Понтус Янссон
19Фабиан Руис
10Эмиль Форсберг
5Серхио Бускетс
9Маркус Берг
10Франсиско Роман Иско
22Робин Куэйсон
4Иньиго Мартинес
88′
17Виктор Классон
27′
3Диего Льоренте
5Якоб Юханссон
9Морено Родриго
71′
7Себастьян Ларссон
82′
12Микель Оярсабаль
15Александр Исак
11Марко Асенсио
65′
8Альбин Экдаль
86′
7Альваро Мората
20Кристоффер Олссон
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
24Удары (всего)5
7Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
16Угловые1
9Фолы13
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяУильям Коллам(Шотландия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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