Испанские футболисты разгромили шведов в матче отбора ЧЕ-2020

Источник: Агентство «Москва»

Забитыми мячами отметились Серхио Рамос (63-я минута, с пенальти), Альваро Мората (84, с пенальти) и Микель Ойарсабаль (87). Для Рамоса этот матч стал 165-м в составе сборной Испании, по этому показателю он уступает только вратарю Икеру Касильясу, который провел 167 игр в национальной команде. В середине первого тайма из-за травмы поле покинул полузащитник сборной Швеции Виктор Классон, выступающий за «Краснодар», вместо него вышел Якоб Юханссон.

В других матчах группы F сборная Румынии в гостях разгромила команду Мальты со счетом 4:0, а сборная Норвегии также на выезде оказалась сильнее команды Фарерских островов — 2:0. В турнирной таблице первое место занимает сборная Испании, набрав 12 очков из 12 возможных, далее идут команды Швеции, Румынии (по 7 очков), Норвегии (5), Мальты (3) и Фарерских островов (0).

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В группе A сборная Чехии на своем поле обыграла команду Черногории — 3:0, сборная Косова в гостях переиграла команду Болгарии — 3:2. В турнирной таблице лидерство сохраняет сборная Англии (6), принимавшая участие в финальной стадии Лиги наций и занявшая третье место в турнире, далее расположились команды Чехии (6), Косова (5), Болгарии и Черногории (по 2). Сборная Украины в матче группы B дома переиграла команду Люксембурга — 1:0, а сербские футболисты оказались сильнее литовцев — 4:1. Украинцы лидируют в турнирной таблице (10), следом идут люксембуржцы, сербы (по 4), португальцы (2), в воскресенье ставшие победителями Лиги наций, и литовцы (1).

Лидер группы D также одержал домашнюю победу, сборная Ирландии обыграла команду Гибралтара — 2:0, в другом матче датчане разгромили футболистов из Грузии — 5:1. Ирландцы набрали 10 очков, вторыми идут представители Дании (5), третьими — Швейцарии (4), четвертыми — Грузии (3), замыкает таблицу сборная Гибралтара (0).

Поляки продолжили побеждать

Сборная Польши, как и команда Испании, одержала четвертую победу в четвертом матче квалификации чемпионата Европы, разгромив на своем поле футболистов из Израиля — 4:0. В других встречах группы G австрийцы обыграли команду Северной Македонии — 4:1, словенцы одержали крупную победу над сборной Латвии — 5:0. В турнирной таблице первое место занимает сборная Польши (12), второе — Израиля (7), третье — Австрии (6), четвертое — Словении (5), пятое — Северной Македонии (4), шестое — Латвии (0).