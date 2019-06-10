Испанские футболисты разгромили шведов в матче отбора ЧЕ-2020
ТАСС, 10 июня. Сборная Испании по футболу одержала крупную победу над командой Швеции со счетом 3:0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
ТАСС, 10 июня. Сборная Испании по футболу одержала крупную победу над командой Швеции со счетом 3:0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Забитыми мячами отметились Серхио Рамос (63-я минута, с пенальти), Альваро Мората (84, с пенальти) и Микель Ойарсабаль (87). Для Рамоса этот матч стал 165-м в составе сборной Испании, по этому показателю он уступает только вратарю Икеру Касильясу, который провел 167 игр в национальной команде. В середине первого тайма
В других матчах группы F сборная Румынии в гостях разгромила команду Мальты со счетом 4:0, а сборная Норвегии также на выезде оказалась сильнее команды Фарерских островов — 2:0. В турнирной таблице первое место занимает сборная Испании, набрав 12 очков из 12 возможных, далее идут команды Швеции, Румынии (по 7 очков), Норвегии (5), Мальты (3) и Фарерских островов (0).
В группе A сборная Чехии на своем поле обыграла команду Черногории — 3:0, сборная Косова в гостях переиграла команду Болгарии — 3:2. В турнирной таблице лидерство сохраняет сборная Англии (6), принимавшая участие в финальной стадии Лиги наций и занявшая третье место в турнире, далее расположились команды Чехии (6), Косова (5), Болгарии и Черногории (по 2). Сборная Украины в матче группы B дома переиграла команду Люксембурга — 1:0, а сербские футболисты оказались сильнее литовцев — 4:1. Украинцы лидируют в турнирной таблице (10), следом идут люксембуржцы, сербы (по 4), португальцы (2), в воскресенье ставшие победителями Лиги наций, и литовцы (1).
Лидер группы D также одержал домашнюю победу, сборная Ирландии обыграла команду Гибралтара — 2:0, в другом матче датчане разгромили футболистов из Грузии — 5:1. Ирландцы набрали 10 очков, вторыми идут представители Дании (5), третьими — Швейцарии (4), четвертыми — Грузии (3), замыкает таблицу сборная Гибралтара (0).
Сборная Польши, как и команда Испании, одержала четвертую победу в четвертом матче квалификации чемпионата Европы, разгромив на своем поле футболистов из Израиля — 4:0. В других встречах группы G австрийцы обыграли команду Северной Македонии — 4:1, словенцы одержали крупную победу над сборной Латвии — 5:0. В турнирной таблице первое место занимает сборная Польши (12), второе — Израиля (7), третье — Австрии (6), четвертое — Словении (5), пятое — Северной Македонии (4), шестое — Латвии (0).
Отборочный турнир чемпионата Европы — 2020 завершится в марте следующего года. По его итогам определятся 24 команды, которые примут участие в финальном турнире. Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах.
|Луис Энрике
|Янне Андерссон
|Серхио Рамос
|64′
|Альваро Мората
|85′
|Микель Оярсабаль
|87′
|13
|Кепа Аррисабалага
|1
|Робин Ольсен
|2
|Даниэль Карвахаль
|2
|Микаэль Лустиг
|18
|Жорди Альба
24′
|6
|Людвиг Аугустинссон
|15
|Серхио Рамос
|3
|Филип Хеландер
|21
|Даниэль Парехо
|18
|Понтус Янссон
|19
|Фабиан Руис
|10
|Эмиль Форсберг
|5
|Серхио Бускетс
|9
|Маркус Берг
|10
|Франсиско Роман Иско
|22
|Робин Куэйсон
|4
|Иньиго Мартинес
88′
|17
|Виктор Классон
27′
|3
|Диего Льоренте
|5
|Якоб Юханссон
|9
|Морено Родриго
71′
|7
|Себастьян Ларссон
82′
|12
|Микель Оярсабаль
|15
|Александр Исак
|11
|Марко Асенсио
65′
|8
|Альбин Экдаль
86′
|7
|Альваро Мората
|20
|Кристоффер Олссон
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|24
|Удары (всего)
|5
|7
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|16
|Угловые
|1
|9
|Фолы
|13
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Уильям Коллам(Шотландия)