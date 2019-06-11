Наставник сборной Кипра: Россия — серьезный соперник, выиграть будет непросто
Главный тренер сборной Кипра Ран
Главный тренер сборной Кипра Ран
«Нам нелегко дался матч в Шотландии. Восстановление проходило непросто. России в предыдущей встрече, конечно, достался более лёгкий соперник, чем нам. Мы знаем, что завтра нам предстоит матч с одним из лидеров группы, после Бельгии. Но мы показали, что можем бороться. Постараемся сделать всё возможное, чтобы выжать максимум. Выложимся по полной программе.
Если говорить о результате, то мы стремимся победить в любом матче и городе. У нас достаточно серьёзный соперник и это будет нелегко, но мы постараемся выжать максимум. То же самое касается и целей на отборочный цикл. Если нам удастся занять третье место, это будет очень хорошо. Если удастся завоевать даже
Безусловно, тяжело пропустить на 89-й минуте и проиграть матч. Но матч с Шотландией уже в прошлом, впереди игра против России, и в наших головах только то, как мы будем биться единой командой против сильного соперника.
В футболе, как и в жизни в целом, нужно стремиться находить
Матч между сборными России и Кипра состоится во вторник, 11 июня. Игра состоится в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Матч начнётся в 21:45 мск.