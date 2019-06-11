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09:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Наставник сборной Кипра: Россия — серьезный соперник, выиграть будет непросто

Главный тренер сборной Кипра Ран Бен-Шимон высказался о предстоящем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой России.

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Источник: Reuters

«Нам нелегко дался матч в Шотландии. Восстановление проходило непросто. России в предыдущей встрече, конечно, достался более лёгкий соперник, чем нам. Мы знаем, что завтра нам предстоит матч с одним из лидеров группы, после Бельгии. Но мы показали, что можем бороться. Постараемся сделать всё возможное, чтобы выжать максимум. Выложимся по полной программе.

Если говорить о результате, то мы стремимся победить в любом матче и городе. У нас достаточно серьёзный соперник и это будет нелегко, но мы постараемся выжать максимум. То же самое касается и целей на отборочный цикл. Если нам удастся занять третье место, это будет очень хорошо. Если удастся завоевать даже что-то большее, это будет просто чудо, ведь вы видите, что у нас достаточно молодая команда, состоящая из страстных игроков, нацеленных на победу.

Безусловно, тяжело пропустить на 89-й минуте и проиграть матч. Но матч с Шотландией уже в прошлом, впереди игра против России, и в наших головах только то, как мы будем биться единой командой против сильного соперника.

Футбол

Евро-2020. Отборочные
Группа I, 11.06.2019, 21:45

Россия-Кипр-

В футболе, как и в жизни в целом, нужно стремиться находить что-то положительное, что бы не происходило вокруг. Да, это была тяжёлая игра, но я увидел много положительных моментов. После игры, естественно, было расстройство, но, когда ты играешь за национальную сборную, у тебя есть только три дня, чтобы подготовиться к очередному матчу. Я вижу, что мы прогрессируем как команда. Всегда стараюсь находить положительные моменты даже в проигрышах, — цитирует Бен-Шимона официальный сайт РФС.

Матч между сборными России и Кипра состоится во вторник, 11 июня. Игра состоится в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Матч начнётся в 21:45 мск.

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