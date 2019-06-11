Турция злится на Исландию. Сборную продержали на границе 3 часа, а капитану вместо микрофона подсунули щетку

Источник: Reuters

В аэропорту Рейкьявика тщательно проверили вещи турецких игроков и затянули паспортный контроль.

Что случилось

Скандальный инцидент произошел со сборной Турции в Исландии, куда команда прилетела на матч отборочного турнира Евро-2020. Игроков на протяжении трех часов не выпускали из аэропорта. Сначала на это пожаловался футболист сборной Бурак Йылмаз в Инстаграме, но позже удалил пост. Затем о долгой задержке команды в аэропорту сообщила турецкая пресса. Телеканал TRT добавил, что исландские сотрудники таможни затянули паспортный контроль и по несколько раз обыскали багаж спортсменов. Футболисты Эмре Белезоглу и Йылмаз подобное обращение назвали «хамством».

Второй скандальный инцидент произошел как раз когда капитан Белезоглу делал заявление для прессы. Один из присутствующих — его сначала посчитали журналистом — подсунул вместо микрофона щетку, похожую на туалетный ершик (как потом выяснилось, в шутку).

В Турции такое поведение посчитали неприемлемым и оскорбительным.

Что рассказал шутник

СМИ довольно быстро нашли этого человека. Им оказался бельгиец Корентен Сьяман, который рассказал, что это была всего лишь шутка и обидеть он никого не хотел.

Футбол Евро-2020. Отборочные Группа H, 11.06.2019, 21:45 Исландия - Турция -

«Я просто ждал рейса в Бельгию и увидел в аэропорту сборную Турции в сопровождении охраны, — написал Сьяман в Фейсбуке. — Решил подражать журналистам, достал щетку и подсунул как микрофон. На меня никто не обратил внимание. Кажется, некоторые подумали, что я просто беру интервью. Хочу отметить, что я держал не туалетный ершик, это щетка для посуды. И все это было просто шуткой. Я не хотел никого оскорбить и не имею отношения к местной таможне. Я даже успел спросить, какие у игроков ощущения от победы над Францией. Но тут разразился скандал, видео разошлось по всем СМИ Турции. Видел, что министр иностранных дел тоже высказался, видел сообщения, которые содержали угрозы».

Позже бельгиец пост удалил.

Реакция Турции

Власти страны посчитали неприемлемым инцидент с длительной задержкой футболистов в аэропорту Рейкьявика. Об этом на личной странице в твиттере заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Неуважение, проявленное к нашей национальной сборной, неприемлемо, будут приняты меры. Наше государство и народ всегда со сборной, но самый красивый ответ наши футболисты дадут на поле. Ибрагим Калын официальный представитель президента Турции

«Проблема, с которой столкнулась наша национальная команда в аэропорту Исландии, неприемлема как с дипломатической, так и с человеческой точки зрения. Не должно быть сомнений, что будут приняты все меры», — написал в своем твиттере министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Также известно, что МИД Турции направил ноту протеста Исландии после данного инцидента — она была передана через посольство Норвегии в Анкаре, сообщает ТАСС.