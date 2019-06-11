Российские футболисты во втором домашнем матче отбора на ЧЕ-2020 сыграют с командой Кипра

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Матч начнется на стадионе «Нижний Новгород» в 21:45 мск. Обслужит встречу итальянская бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло.

Игра с командой Кипра станет второй для подопечных Станислава Черчесова на июньском этапе отборочного турнира. В субботу в Саранске прошел матч со сборной Сан-Марино, который завершился победой россиян со счетом 9:0. Результат стал самым крупным в истории национальной команды, игроки Черчесова побили предыдущие достижения, которые были установлены в 1995 и 2016 годах. Тогда россияне обыгрывали сборные Сан-Марино и Лихтенштейна с одинаковым счетом 7:0.

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Четыре мяча в Саранске забил капитан команды Артем Дзюба, который благодаря этому обогнал в списке бомбардиров национальной сборной Андрея Аршавина и Валерия Карпина. У обоих по 17 голов, у Дзюбы теперь 20 мячей. Находящийся на третьем месте Роман Павлюченко (21) опережает нападающего петербургского «Зенита» на один пункт.

Матч между командами России и Кипра станет восьмой международной встречей, которая пройдет на поле нижегородского стадиона. Арена «Нижний Новгород», построенная к прошлогоднему чемпионату мира, приняла четыре игры группового этапа и по одному матчу на стадиях 1/8 финала и ¼ финала. Четырежды был зафиксирован рекорд посещаемости — 43 319 человек (вместимость стадиона 45 тыс. человек). Столько же зрителей было на игре Суперкубка России между московскими «Локомотивом» и ЦСКА.

В последний же раз международный матч в Нижнем Новгороде проходил в сентябре 2018 года, когда в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы среди молодежных команд встречались сборные России и Сербии (1:2). Полную игру тогда провел Иван Обляков, на замену выходил Зелимхан Бакаев, а одноклубник Облякова по ЦСКА Федор Чалов, также вызванный сейчас в национальную сборную, остался в запасе. Та встреча установила рекорд посещаемости матчей молодежной команды — 38 763 зрителя.

Капитан «Ювентуса» не сыграет с россиянами

В марте 1997 года сборные России и Кипра встречались в рамках отборочного турнира на чемпионат мира — 1998. Тогда россияне сыграли вничью (1:1) на выезде, двух потерянных очков им не хватило в борьбе за первое место в группе с болгарами, что отправило команду в стыковые матчи. Подопечные Бориса Игнатьева встречей с киприотами начали тот отборочный турнир, выиграв в сентябре 1996 года дома со счетом 4:0. Однако закончился цикл в ноябре следующего года поражением в стыковых играх от итальянцев (1:1, 0:1).

В обеих встречах с командой Кипра участие принимал Черчесов, являвшийся вратарем. Последний на сегодняшний день матч между соперниками прошел в рамках международного турнира в феврале 2003 года. Тогда на Кипре подопечные Валерия Газзаева выиграли с минимальным счетом (1:0). Встреча стала заключительной для Валерия Карпина в составе сборной России.

В двух последних отборочных циклах (к чемпионату Европы — 2016 и чемпионату мира — 2018) киприоты сумели одержать четыре и три победы соответственно. В текущей квалификации сборная Кипра занимает пока четвертое место с тремя очками. В ее активе победа над командой Сан-Марино (5:0), футболистам из Бельгии (0:2) и Шотландии (1:2) киприоты проиграли.

Футбол Евро-2020. Отборочные Группа I, 11.06.2019, 21:45 Россия - Кипр -

Главным тренером сборной Кипра является 48-летний израильтянин Ран Бен Шимон. Свои надежды в атаке киприоты связывают с форвардами Георгиосом Эфремом из АПОЭЛа, являющимся воспитанником лондонского «Арсенала», и Пьеросом Сотириу, который за два сезона в датском «Копенгагене» забил 16 мячей. При этом из-за травмы не сможет сыграть 21-летний Григорис Кастонос — капитан молодежного состава итальянского «Ювентуса». В апреле он дебютировал за основу туринцев.