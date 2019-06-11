Дзюба — о бомбардирских показателях в сборной: Моя цель — Кержаков, иду за ним
Форвард сборной России Артём Дзюба заявил, что намерен превзойти рекордный показатель Александра Кержакова в 30 забитых мячей в составе национальной команды.
Форвард сборной России Артём Дзюба заявил, что намерен превзойти рекордный показатель Александра Кержакова в 30 забитых мячей в составе национальной команды.
«Принципиально ли было обогнать Карпина и Аршавина в списке лучших бомбардиров сборной? Нет, просто приятно. Моя цель — Кержаков, я за ним иду (улыбается. — Прим. “Чемпионата”). Сколько у него там мячей? 30? Ну, не знаю, посмотрим. Дай Бог здоровья, и чтобы ребятки меня передачами находили на поле», — приводят слова Дзюбы «Известия».
Дзюба сыграл за сборную России 35 матчей и забил 20 мячей. В списке лучших бомбардиров национальной команды он уступает только Роману Павлюченко (21 гол), Владимиру Бесчастных (26) и Александру Кержакову (30).