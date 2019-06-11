Дзюба — о бомбардирских показателях в сборной: Моя цель — Кержаков, иду за ним

«Принципиально ли было обогнать Карпина и Аршавина в списке лучших бомбардиров сборной? Нет, просто приятно. Моя цель — Кержаков, я за ним иду (улыбается. — Прим. “Чемпионата”). Сколько у него там мячей? 30? Ну, не знаю, посмотрим. Дай Бог здоровья, и чтобы ребятки меня передачами находили на поле», — приводят слова Дзюбы «Известия».