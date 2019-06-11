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10:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Дзюба — о бомбардирских показателях в сборной: Моя цель — Кержаков, иду за ним

Форвард сборной России Артём Дзюба заявил, что намерен превзойти рекордный показатель Александра Кержакова в 30 забитых мячей в составе национальной команды.

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Источник: РИА "Новости"

«Принципиально ли было обогнать Карпина и Аршавина в списке лучших бомбардиров сборной? Нет, просто приятно. Моя цель — Кержаков, я за ним иду (улыбается. — Прим. “Чемпионата”). Сколько у него там мячей? 30? Ну, не знаю, посмотрим. Дай Бог здоровья, и чтобы ребятки меня передачами находили на поле», — приводят слова Дзюбы «Известия».

Дзюба сыграл за сборную России 35 матчей и забил 20 мячей. В списке лучших бомбардиров национальной команды он уступает только Роману Павлюченко (21 гол), Владимиру Бесчастных (26) и Александру Кержакову (30).

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