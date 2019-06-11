Наумов: Мальчик в майке брестского «Динамо» держал портрет Ройса с надписями. Осуждать же детей за это не надо?

— Да, были белорусы в майках немецкой сборной. Или даже на фото видно, как мальчик — по-моему, в майке брестского «Динамо» — держал портрет Марко Ройса с надписями. Не знаю какими: по-немецки читать не умею. Ну, это дети. Может, они с малых лет болеют за Германию — и для них такое счастье, что она приехала к нам сыграть? Осуждать же их за это не надо? Конечно, хочется, чтобы как можно больше людей поддерживали свою сборную, особенно дома. Вместе с тем это же не факт, что они болели против нас. Просто, помимо Беларуси, очень симпатизируют еще и немецкой команде.