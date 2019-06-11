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10:59 (мск), источник: Прессбол

Наумов: Мальчик в майке брестского «Динамо» держал портрет Ройса с надписями. Осуждать же детей за это не надо?

Защитник сборной Беларуси Никита Наумов в интервью корреспонденту «Прессбола» Владимиру Пирогу прокомментировал слова немецкого голкипера Мануэля Нойера после матча квалификации ЧЕ-2020 в Борисове.

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Источник: Reuters

— Нойер успел увидеть, что многие поклонники его команды были не немцами — и сильно удивился: мол, как можно болеть против своей страны… Заметил что-то подобное?

— Да, были белорусы в майках немецкой сборной. Или даже на фото видно, как мальчик — по-моему, в майке брестского «Динамо» — держал портрет Марко Ройса с надписями. Не знаю какими: по-немецки читать не умею. Ну, это дети. Может, они с малых лет болеют за Германию — и для них такое счастье, что она приехала к нам сыграть? Осуждать же их за это не надо? Конечно, хочется, чтобы как можно больше людей поддерживали свою сборную, особенно дома. Вместе с тем это же не факт, что они болели против нас. Просто, помимо Беларуси, очень симпатизируют еще и немецкой команде.

11 июня на «Борисов-Арене» «белакрылыя» встретятся со сборной Северной Ирландии (начало — в 21.45).

Беларусь
0:2
Первый тайм: 0:1
Германия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа C8.06.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Борисов-Арена
Главные тренеры
Игорь КриушенкоЙоахим Лев
Голы
Лерой Сане13′
Марко Ройс62′
Составы команд
1Александр Гутор
1Мануэль Нойер
4Игорь Шитов
77′
5Джонатан Та
5Денис Поляков
14Нико Шульц
3Александр Мартынович
4Маттиас Гинтер
17Никита Наумов
15Никлас Зюле
19Максим Володько
19Лерой Сане
18Иван Маевский
6Джошуа Киммих
2Станислав Драгун
13Лукас Клостерманн
7Юрий Ковалев
69′
20Серж Гнабри
71′
11Михаил Гордейчук
7Юлиан Дракслер
9Денис Лаптев
62′
11Марко Ройс
76′
13Максим Скавыш
10Юлиан Брандт
10Валерий Громыко
57′
21Илкай Гюндоган
81′
8Никита Корзун
90+4′
18Леон Горецка
Статистика
2Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
6Удары (всего)21
1Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
4Угловые8
10Фолы8
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСрджан Йованович(Сербия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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