Белорусы намерены взять реванш у североирландцев в квалификации Евро-2020

К сегодняшнему поединку команды подошли с разным настроением. Белорусы выйдут на игру, имея в пассиве три поражения, а их соперники являются лидерами группы С, одержав три победы. Одну из них североирландцы добыли в домашней встрече с белорусами — 2:1. Кроме того, в их активе два выигрыша у эстонцев — 2:0 (дома) и 2:1 (в гостях). Команда Игоря Криушенко проиграла также сборным Нидерландов — 0:4 (в гостях) и Германии — 0:2 (дома). Таким образом, после трех стартовых фиаско сегодня белорусские футболисты будут всеми силами стараться взять реванш за мартовское поражение в Белфасте и набрать первые баллы в отборочном цикле Евро-2020.
Встреча на поле «Борисов-Арены» начнется в 21.45 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5». После окончания игры для болельщиков будут организованы бесплатные электричка в Минск, а также автобусы, которые затем развезут минчан по спальным районам столицы.
Кроме матча в Борисове сегодня в группе С состоится еще один поединок — в Майнце сборная Германии примет команду Эстонии.
Турнирное положение: Северная Ирландия — 9 очков (3 матча; разница мячей — 6−2), Германия — 6 (2; 5−2), Нидерланды — 3 (2; 6−3), Эстония — 0 (2; 1−4), Беларусь — 0 (3; 1−8). -0-