Белорусы намерены взять реванш у североирландцев в квалификации Евро-2020

К сегодняшнему поединку команды подошли с разным настроением. Белорусы выйдут на игру, имея в пассиве три поражения, а их соперники являются лидерами группы С, одержав три победы. Одну из них североирландцы добыли в домашней встрече с белорусами — 2:1. Кроме того, в их активе два выигрыша у эстонцев — 2:0 (дома) и 2:1 (в гостях). Команда Игоря Криушенко проиграла также сборным Нидерландов — 0:4 (в гостях) и Германии — 0:2 (дома). Таким образом, после трех стартовых фиаско сегодня белорусские футболисты будут всеми силами стараться взять реванш за мартовское поражение в Белфасте и набрать первые баллы в отборочном цикле Евро-2020.