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15:41 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы намерены взять реванш у североирландцев в квалификации Евро-2020

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси сегодня проведут матч 4-го тура отборочного турнира чемпионата Европы против команды Северной Ирландии. Игру в Борисове будет судить бригада австрийских арбитров во главе с Харальдом Лехнером, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

К сегодняшнему поединку команды подошли с разным настроением. Белорусы выйдут на игру, имея в пассиве три поражения, а их соперники являются лидерами группы С, одержав три победы. Одну из них североирландцы добыли в домашней встрече с белорусами — 2:1. Кроме того, в их активе два выигрыша у эстонцев — 2:0 (дома) и 2:1 (в гостях). Команда Игоря Криушенко проиграла также сборным Нидерландов — 0:4 (в гостях) и Германии — 0:2 (дома). Таким образом, после трех стартовых фиаско сегодня белорусские футболисты будут всеми силами стараться взять реванш за мартовское поражение в Белфасте и набрать первые баллы в отборочном цикле Евро-2020.

Футбол

Евро-2020. Отборочные
Группа C, 11.06.2019, 21:45

Беларусь-Северная Ирландия-

Встреча на поле «Борисов-Арены» начнется в 21.45 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5». После окончания игры для болельщиков будут организованы бесплатные электричка в Минск, а также автобусы, которые затем развезут минчан по спальным районам столицы.

Кроме матча в Борисове сегодня в группе С состоится еще один поединок — в Майнце сборная Германии примет команду Эстонии.

Турнирное положение: Северная Ирландия — 9 очков (3 матча; разница мячей — 6−2), Германия — 6 (2; 5−2), Нидерланды — 3 (2; 6−3), Эстония — 0 (2; 1−4), Беларусь — 0 (3; 1−8). -0-

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