Защитник сборной Сан-Марино Витайоли не знал о существовании Дзюбы

Матч получился невероятно сложным для нас. У России очень мощная команда, а нам просто не хватило ресурсов, чтобы что-то противопоставить. Кого мог бы выделить в составе россиян? Конечно, Дзюбу. Правда, о его существовании до матча я и не знал.

Фабио Витайоли защитник сборной Сан-Марино